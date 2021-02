Grand Blue Dreaming sta per tornare ad appassionare il suo pubblico di affezionati lettori.

La serie si è fermata lo scorso Gennaio a causa di dolori alla zona lombare sofferti dallo sceneggiatore Kenji Inoue, dovuti a un sovraccarico di lavoro.

Il numero 3 della rivista good! Afternoon edita da Kodansha ha ora annunciato che il seinen manga del maestro Inoue (anche noto per Baka to Test e Fate/kaleid liner Prisma Illya) e del disegnatore Kimitake Yoshioka (Amagi Brilliant Park) riprenderà a essere pubblicato sul numero 4 del mensile, che sarà in vendita dal 4 Marzo 2021 nelle librerie del Giappone.

La rivista ha comunicato la guarigione del maestro Inoue, affermando che la zona lombare dello scrittore “è stata rianimata!”

A proposito di Grand Blue Dreaming

Kenji Inoue e Kimitake Yoshioka serializzano i capitoli di Grand Blue Dreaming (o Grand Blue in originale) su good! Afternoon dal 7 Aprile 2014; la serie si compone al momento di 16 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato a Novembre 2020.

Nel 2018 ha ispirato una serie animata per la tv, composta da 12 episodi trasmessi tra Luglio e Settembre; l’anime è stato prodotto da Mainichi Broadcasting System, Kodansha, NBCUniversal Entertainment Japan, Avex Pictures, Q-Tec, JR East Marketing & Communications e GYAO! e animato dallo studio Zero-G (Sky Violation).

Un film live action è uscito ad Agosto 2020.

Grand Blue Dreaming in Italia

In Italia il manga non ha ancora una edizione tradotta, tuttavia Crunchyroll pubblica i capitoli della serie in contemporanea al Giappone in Inglese per gli account a pagamento.

La serie animata è invece disponibile su Amazon Prime Video in lingua giapponese e sottotitoli in Italiano:

Quando Iori Kitahara parte per il college, decide di vivere nel negozio di sub dello zio a Izu chiamato Grand Blue. Iori non vede l’ora di vivere la vita universitaria tra il rombo delle onde, il sole cocente e la cugina carina che vive con lui! Tuttavia, Iori si imbatte in un gruppo di tipi duri che giocano a strip morra cinese e decide di unirsi al Peek-a-Boo, il club di sub del college!

