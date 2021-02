Captain Tsubasa Memories, la serie di episodi spin-off del celeberrimo manga sportivo di Yoichi Takahashi lanciata nel 2018, si è conclusa con il capitolo pubblicato sul numero 6 della rivista Captain Tsubasa Magazine uscito il 4 Febbraio 2021.

L’episodio finale si intitola Ozora-ke no Hikkoshi (Il trasloco della famiglia Ozora).

A proposito di Captain Tsubasa

Yoichi Takahashi ha serializzato il manga originale Captain Tsubasa all’interno del settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump edito dalla casa editrice Shueisha dal 31 Marzo 1981 al 26 Aprile 1988 per un totale di 37 volumetti.

In Italia è stato pubblicato da Edizioni Star Comics:

Tsubasa Ozora frequenta la sesta elementare ed è cresciuto con un pallone da calcio come amico. Trasferitosi in una nuova città e in una nuova scuola, la Nankatsu, incontra presto l’incredibile portiere Genzo Wakabayashi. I due fuoriclasse si sfidano, ma la competizione con l’asso della Shutetsu continuerà durante la partita tra le due scuole!

Ha ispirato una popolarissima serie anime per la tv in 128 episodi, trasmessa in Giappone tra il 1983 e il 1986 e arrivata nel nostro Paese nel Luglio del 1986 con il titolo Holly e Benji, due fuoriclasse, film, OVA e manga derivati.

Nel 2018 è stato prodotto un remake in 52 episodi, trasmessi tra l’Aprile 2018 e l’Aprile 2019.

In Italia i primi 28 episodi (l’arco narrativo delle elementari) del nuovo Captain Tsubasa sono andati in onda sulle reti Mediaset e diffusi in streaming su Mediaset Play:

La storia parla di un ragazzino giapponese, Tsubasa Ozora il cui obiettivo è vincere il Campionato mondiale di calcio. Figlio di un capitano di navi e di una casalinga, Tsubasa si trasferisce quando sta per iniziare l’ultimo anno delle elementari nella città di Fujisawa, dove decide di iscriversi alla scuola pubblica Nankatsu, e non, come inizialmente previsto, alla privata Shutetsu.

Anime Factory li ha pubblicati in home video.

Di recente il maestro Takahashi ha illustrato il compianto Diego Armando Maradona per promuovere la distribuzione del docufilm di Asif Kapadia nei cinema del Giappone.

