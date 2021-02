Crunchyroll annuncia Tsukimichi – Moonlit Fantasy

Tsukimichi – Moonlit Fantasy è il titolo del nuovo anime che Crunchyroll distribuirà in tutto l’Occidente nel corso del 2021.

La serie è basata sulla serie di romanzi fantasyTsuki ga Michibiku Isekai Dochu (In rotta verso un altro mondo guidati dalla luna) di Kei Azumi, in corso dal 2012 (15 volumi finora), che ha già ispirato un manga a cura di Kotora Kino (8 volumi in corso)

È la prima produzione del nuovo dipartimento anime della rete NTV e debutterà questo Luglio in Giappone su emittenti come Tokyo MX, MBS e BS NTV.

In apertura possiamo guardare le prime sequenze.

Tsukimichi – Moonlit Fantasy, la trama

Tsukimichi – Moonlit Fantasy segue le vicende di Makoto Misumi, un comune studente liceale che viene improvvisamente evocato in un altro mondo per diventare un eroe.

La dea dell’altro mondo, a ogni modo, lo insulta per essere un diverso, lo priva del titolo di eroe e lo getta nelle lande desolate ai confini del mondo, dove Makoto incontrerà dragoni, ragni, orchi, nani e ogni altra sorta di tribù non umane.

Visto che Makoto proviene da un mondo differente è dotato di poteri magici e abilità di combattimento inimmaginabili: ma come gestirà gli incontri con le varie specie per sopravvivere in questo nuovo ambiente?

Makoto cercherà di far diventare l’altro mondo un posto migliore, nonostante sia gli umani sia gli dei gli abbiano voltato le spalle.

Tsukimichi – Moonlit Fantasy, lo staff e il cast

Shinji Ishihira (Fairy Tail, Log Horizon) dirige Tsukimichi – Moonlit Fantasy presso lo studio C2C (Wandering Witch – The Journey of Elaina) su sceneggiature scritte da Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil, Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious, The Hidden Dungeon Only I Can Enter).

Yukie Suzuki (Fight League: Gear Gadget Generators) si occupa del character design e Yasuharu Takanashi (Fairy Tail) compone la colonna sonora.

Il cast include Natsuki Hanae (Makoto Misumi), Ayane Sakura (Tomoe) e Akari Kito (Mio).

Tra le aggiunte più recenti al catalogo di Crunchyroll ricordiamo la prima stagione di Naruto.

Acquista l’isekai Vita da Slime volume 1