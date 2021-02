Dead Dead Demon’s Dededededestruction di Inio Asano, autore degli apprezzati Solanin e Buonanotte Punpun, si avvia alla conclusione.

Come annuncia il numero 9 del settimanale di seinen manga Weekly Big Comic Spirits edito da Shogakukan, infatti, la serie si avvicinerà al climax con il capitolo che verrà pubblicato sul numero 10 della rivista l’8 Febbraio 2021.

Per l’occasione la serie godrà degli onori della copertina e il nuovo capitolo sarà aperto da una pagina a colori.

Sempre il numero 9 anticipa che il manga ha raggiunto l’arco narrativo finale.

A proposito di Dead Dead Demon’s Dededededestruction

Inio Asano serializza Dead Dead Demon’s Dededededestruction dal 28 Aprile 2014 sulle pagine di Big Comic Spirits e al momento si compone di 10 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato il 25 Dicembre 2020; il volume 11 è previsto per la metà del 2021.

La serie ha conosciuto frequenti pause dal Luglio 2014; la più recente risale ad Agosto 2020.

In Italia è in corso di pubblicazione per Planet Manga, che ha in catalogo anche le altre opere del maestro Asano:

Sono passati tre anni da quando un enorme disco volante, seguito da alcuni ufo più piccoli, ha distrutto buona parte della città di Tokyo. L’astronave madre da allora è rimasta sospesa su Shibuya, ma gli abitanti, tra cui Kadode Koyama e le sue amiche, sembrano aver ripreso la loro vita di sempre…

Il volume 9 è uscito il 13 Agosto 2020:

CONTINUA IL VIAGGIO DI OHBA E MAKOTO NEI RICORDI DI OHRAN Qual è la scomoda verità che, secondo il giovane invasore, potrebbe cambiare il destino del mondo? E perché proprio quella ragazzina dovrebbe portare sulle spalle un simile peso? Scopritelo in questo allucinante numero della folle opera fantascientifica di Inio Asano!

