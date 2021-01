La serie manga Summer Time Rendering di Yasuki Tanaka si è conclusa oggi, Domenica 31 Gennaio, con il capitolo 139 pubblicato sulle app Shonen Jump Plus (in Giappone) e Manga Plus (nel resto del mondo).

L’ultimo volume sarà il 13°, in uscita il 2 Aprile 2021 in Giappone.

La conclusione della serie è stata accompagnata dall’annuncio delle trasposizioni anime e live action e del real escape game.

Maggiori dettagli sugli adattamenti saranno disponibili prossimamente.

A proposito di Summer Time Rendering

Yasuki Tanaka ha iniziato la serializzazione di Summer Time Rendering (o Summertime Render) il 23 Ottobre 2017 su Shonen Jump Plus; i capitoli della serie sono stati finora raccolti in 12 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato a Novembre 2020 nelle librerie del Giappone.

In Italia è in corso per Edizioni Star Comics dal Giugno 2019:

Shinpei, cresciuto sull’isola di Hitogashima, vive a Tokyo da quando ha finito le scuole medie. Un giorno però riceve una triste notizia: Ushio, sua grande amica d’infanzia, è scomparsa improvvisamente per un incidente in mare. Tornato sull’isola per assistere al funerale, il giovane, a contatto con la piccola e chiusa comunità da cui si era allontanato, sarà costretto a fare i conti con le ombre che si stagliano sulla gente dell’isola. Ma circostanze misteriose cominceranno a emergere riguardo alla morte di Ushio, e – col verificarsi di inspiegabili eventi – Shinpei si troverà precipitato in una spirale oscura e drammatica

Il volume 10 sarà disponibile a Febbraio:

Nei sotterranei della clinica Hishigata, Shinpei e gli altri vengono a conoscenza di inquietanti particolari sulle origini di Haine e sul rapporto fra i capofamiglia Hishigata e le ombre. Pian piano i pezzi del puzzle si incastrano, ed emergono così le prime ipotesi sull’effettiva identità del temibile Shide. Per cercare di vederci più chiaro, Shinpei fa ritorno con Ushio al tempio di Hito, per interrogare il serafico sacerdote Masahito Karikiri. Ma qualcosa non va come previsto, e gli esiti saranno così drammatici che nemmeno un nuovo loop potrebbe porvi rimedio…

