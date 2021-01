DanMachi, annunciata la stagione 4 dell’anime con un teaser video

L’adattamento animato di DanMachi – Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? proseguirà con la quarta stagione della serie anime.

L’annuncio è stato ufficializzato in occasione dell’evento streaming GA Fes 2021, che ha dato anche la notizia della seconda stagione di Goblin Slayer.

La quarta stagione è prevista per il 2022, in apertura possiamo guardare il video di annuncio.

A proposito di DanMachi

Fujino Omori e Suzuhito Yasuda pubblicano le light novel di DanMachi – Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? dal 2013 per l’etichetta GA Bunko di Softbank Creative.

L’adattamento animato, realizzato da J.C. Staff (Food Wars! Shokugeki no Soma) ha esordito nel 2015 e conta anche vari OVA e il film animato Arrow of the Orion.

Il 28 Aprile 2021 uscirà in Giappone l’OVA della terza stagione in Blu-ray e DVD, di seguito il nuovo video promo:

In Italia la prima stagione di DanMachi è uscita su Yamato Animation, Netflix e Man-Ga; la seconda, la terza e l’OVA È sbagliato cercare erbe medicinali su un’isola deserta? sono online su Yamato Animation; la seconda è disponibile anche su Amazon Prime Video, che prossimamente offrirà anche la terza ai suoi abbonati.

Il film animato Arrow of the Orion è ancora inedito.

J-POP pubblica le light novel e l’adattamento manga di Kunieda — recentemente cancellato in Giappone.

Bell Cranel è un giovane avventuriero che affronta i pericolosi dungeon da solo. A differenza dei normali avventurieri, che lo fanno bramosi di fama e ricchezze, lui è spinto solo dal desiderio di poter casualmente incontrarvi una ragazza e diventare un eroe davanti ai suoi occhi, come nelle storie che gli raccontava da piccolo il nonno.

Inizialmente la sua unica amica è Estia, una dea che si prende costantemente cura di lui in quanto innamorata persa e gelosissima di qualsiasi ragazza che gli si avvicini. Ma ben presto la loro famiglia accoglierà nuovi e strampalati membri!

Recuperiamo la prima light novel