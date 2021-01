Asadora! di Naoki Urasawa tornerà presto a emozionare i suoi affezionati lettori.

L’opera dell’autore degli acclamati Monster e 20th Century Boys riprenderà la serializzazione il 15 Febbraio 2021 sulle pagine del numero 11 della rivista Big Comic Spirits di Shogakukan.

A proposito di Asadora!

Asadora! è in corso di pubblicazione sulle pagine di Big Comic Spirits dal 6 Ottobre 2018 e al momento si compone di 4 volumi, l’ultimo dei quali uscito il 28 Agosto 2020 nelle librerie del Giappone.

In Italia primo volume dell’edizione Planet Manga ha debuttato nelle fumetterie, nelle librerie e negozi online il 29 Ottobre 2020 (qui la nostra recensione); il volume 2 è uscito il 21 Gennaio 2021, il terzo è previsto per Marzo insieme alla raccolta di storie brevi Kushami.

Asadora! si apre nel 2020, alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo: la città è avvolta dalle fiamme, e una mostruosa creatura gigantesca getta nel panico e nella distruzione la popolazione.

L’azione si sposta subito nel passato per condurci nella Nagoya del 1959 e presentarci questa donna sconosciuta, Asa Asada, che sotto la minaccia di un tifone imminente è in cerca di un dottore per la madre che sta per partorire.

La ragazza corre veloce, ma non c’è verso che il dottore la segua con il tifone in arrivo.

Girato un angolo Asa si imbatte in un uomo, all’apparenza un ladro, che la prende in ostaggio credendo che sia la figlia di un ricco dottore per via dell’impermeabile prestatole che indossa.

Tutto a un tratto il tifone si scatena e lo scenario che si apre di fronte ad Asa e al suo rapitore è di pura devastazione: case distrutte, una città allagata e i sopravvissuti sui tetti delle abitazioni sommerse.

Riuscirà Asa a ritrovare la strada di casa?

Acquista il volume 2