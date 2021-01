Sono state diffuse le novità Tunué di febbraio e marzo 2021. Si tratta di 5 volumi in tutto, scopriamoli nel dettaglio!

Qui invece trovate il nostro report sulla presentazione delle novità Tunué per il 2021.

Le novità Tunué di febbraio e marzo 2021

Cuore di tenebra

di Joseph Conrad illustrato da Peter Kuper

dal 4 febbraio

cm 16,8×24, pp. 144 cartonato, Euro 19,90

Marlowe racconta di aver avuto l’incarico di sostituire un capitano fluviale ucciso dagli indigeni nell’Africa centrale. Si imbarca su una nave francese e, giunto alla stazione della compagnia, vede come gli indigeni muoiano di stenti e di sfruttamento. Dopo un lungo viaggio di duecento miglia sul fiume rintraccia Kurtz, un leggendario agente capace di procurare più avorio di ogni altro. In realtà Kurtz, uomo solo e ormai folle, è quasi morente. Viene convinto a partire, ma muore sul battello che lo trasporta, dopo aver pronunciato un discorso che non può nascondere la «tenebra del suo cuore».

La luna e i falò di Cesare Pavese

di Marino Magliani e Marco D’Aponte

dal 4 febbraio

cm 16,8×24, pp. 144 cartonato, Euro 19,90

Lo scrittore di Santo Stefano Bembo compie un viaggio, assieme al protagonista Anguilla, alla terra dove è nato, riscoprendone le origini, i simboli. È un tentativo di salvare qualcosa, aggrapparsi alle colline, di allontanarsi dal destino e dalla città che l’aspetta. Ritrovarsi nelle cose e nei caratteri. Ma forse più che in Anguilla, il “bastardo” adottato da una famiglia di contadini che da poveraccio che era è tornato ricco, Pavese si rivede in Cinto, il bambino zoppo e solo, che vive nella cascina dove un tempo viveva il protagonista. La campagna è

sempre la stessa, così come la cultura contadina, basata ancora sulle credenze antiche, sul potere della luna e dei falò.

AVATAR THE LAST AIRBENDER – LA RICERCA

dall’11 febbraio

cm 16,8×24

pp. 224 a colori, olandese

Euro 16,90

Tunué pubblica la seconda avventura della fortunata serie Netflix da sempre in testa alle classifiche di gradimento. La versione a fumetti, scritta da Gene Luen Yang, vincitore dell’Eisner e Harvey Awards con Dragon Hoops, portato in Italia sempre dalla Tunué, Bryan Konietzko, Michael Dante Di Martino e Gurihiru (pseudonimo per gli artisti giapponesi Sasaki e Kawano) inizia esattamente alla fine degli eventi della stagione animata: l’Avatar Aang e il re del fuoco Zuko si alleano per aiutare il Re della Terra e riportare l’armonia nel mondo, sconfiggendo le colonie della Nazione del Fuoco. Il secondo episodio della serie, Avatar – The last Airbender. La ricerca rivelerà finalmente la verità sulla madre di Zuko confermando il carattere avvincente e la bellezza della narrazione che contraddistinguono la serie.

PROFESSIONE SCENEGGIATORE

dal 4 marzo

cm 14×19

pp. 160 a colori

Euro 15,50

Un manuale, alla sua terza edizione, ormai diventato uno strumento indispensabile per i giovani autori ma anche per tutti i curiosi che vogliono conoscere i meccanismi dello storytelling. Un manuale che porta il lettore “dietro le quinte” di graphic novel, romanzi, film e videogiochi, di tutte le forme della narrazione. Sergio Badino introduce il lettore a un cammino laborioso e non gli indora la pillola: gli dà consigli, «dritte» e insegnamenti in modo diretto e organico, dalle nozioni elementari ai trucchi del mestiere meno noti, in un «a tu per tu» fra autore e lettori che aspirino a ideare trame e poi a scriverle sotto forma di sceneggiature per fumetti, per film e anche di romanzi e racconti. Alla teoria si accompagnano esempi pratici ed esercizi per cominciare un viaggio a trecentosessanta gradi tra fumetto, cinema, serialità televisiva e letteratura che evidenzia un «principio» per scrivere storie convincenti e declinarle poi tramite il mezzo di comunicazione più congeniale, l’idea la si allena come una disciplina sportiva.

INVESTIGATORS

dall’11 febbraio

cm 14×20,05

pp. 208 a colori

Euro 14,50

Colori vivaci, giochi di parole, battute, ironia e un ritmo frenetico catturano i piccoli lettori alle prese con le avventure dei due simpatici alligatori. Mango e Brash risolvono i crimini indossando il loro A.B.I.T.O (Armamentario Brevettato per Investigatori Tecnicamente Operativi) come si addice ai veri agenti V.A.LIGI.A (Agenti LIGI al dovere) sotto copertura. Grazie alla tecnologica “WC travel” vengono chiamati per risolvere i misteri più insoliti. John Patrick Green ha rivelato di aver concentrato nella serie tutto ciò che faceva ridere lui e i suoi amici quando erano piccoli, è tornato bambino per garantire gag esilaranti e storie così divertenti. Mango e Sciallo, una coppia di super detective, viaggiano attraverso le fogne, combattono le forze del male con la loro super tecnologia da agenti segreti e le collaudate tecniche di viaggio attraverso… gli scarichi cittadini. Riusciranno i due a seguire gli indizi, risolvere azioni surreali di alligatori e giochi di parole in grado di mantenere i nuovi lettori impegnati a risolvere il mistero.

Acquista Dragon Hoops cliccando QUI