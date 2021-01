L’account Twitter ufficiale del franchise di Bungo Stray Dogs ha rivelato che la serie Bungo Stray Dogs di Kafka Asagiri e Sango Harukawa prenderà una pausa di un mese a causa di “determinate circostanze”.

L’annuncio ha anche specificato che tra queste circostanze c’è il coinvolgimento degli autori nella crezione del nuovo Bungo Stray Dogs: Storm Bringer, il romanzo di prossima uscita del franchise. Il romanzo uscirà a marzo.

ちなみに、その都合の大部分を占める小説『文豪ストレイドッグス STORM BRINGER』(3月発売予定)は朝霧先生が超絶ボリュームで書いてくださって春河先生が新キャラ盛り沢山で描いてくださっておりますので、お楽しみに! — 文豪ストレイドッグス公式 (@bungostraydogs) January 25, 2021

Bungo Stray Dogs – il manga

Realizzato da Shiwasu Hoshikawa, Bungo Stray Dogs è l’adattamento manga della light novel omonima del maestro Asagiri, uscita in Giappone lo scorso aprile. Bungo Stray Dogs è tutt’ora pubblicato su Young Ace di Kadokawa fin dal 2013 mentre in Italia è in corso per Planet Manga.

La storia ruota attorno all’Agenzia di Detective Armati, formata da individui con poteri sovrannaturali. Molti personaggi portano il nome di autori letterari realmente esistiti o dei loro personaggi, tra cui Ryūnosuke Akutagawa, Yukito Ayatsuji, Osamu Dazai, Nakahara Chuuya, Ranpo Edogawa, Natsuhiko Kyōgoku, Kenji Miyazawa, Doppo Kunikida, Akiko Yosano e Atsushi Nakajima.

Il manga Bungo Stray Dogs: Dead Apple, ispirato alla serie principale, è in corso di pubblicazione sul sito web Young Ace Up di Kadokawa in Giappone, mentre in Italia viene sempre pubblicato dalla Planet Manga. Sempre su Young Ace UP viene serializzato Bungo Stray Dogs Wan! un altro spin-off di Bungo Stray Dogs scritto e illustrato da Kanaineko. Lo spin-off mostra i personaggi in forma Super Deformed in scene comiche. Per ora in Italia rimane inedito.

Bungo Stray Dogs – l’anime

Il primo adattamento anime è andato in onda da aprile a giugno 2016 e Crunchyroll ha trasmesso la serie in streaming mentre andava in onda in Giappone. La seconda serie di 12 episodi dell’anime è andata in onda da ottobre a dicembre 2016 e Crunchyroll ha nuovamente trasmesso in streaming la serie in contemporanea. La terza stagione dell’anime è stata presentata in anteprima nell’aprile 2019 e, anche in questo caso, Crunchyroll ne ha trasmesso lo straming.

Il film anime Bungo Stray Dogs: Dead Apple è uscito in Giappone a marzo 2018. Il film è sempre disponibile su Crunchyroll.

Il manga ha anche ispirato un gioco per smartphone lanciato nel dicembre 2017.

