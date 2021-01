Magical Girl Spec-Ops Asuka, come sappiamo, è entrato nella battaglia finale lo scorso fine Ottobre sul numero 11 del mensile Big Gangan di Square Enix.

Ora il numero 2 della rivista rende noto che il manga di Makoto Fukami, Seigo Tokiya e Naoya Tamura si concluderà il 25 Febbraio 2021 sul numero successivo del mensile.

In Giappone Magical Girl Spec-Ops Asuka (Maho Shojo Tokushusen Asuka) ha esordito il 25 Giugno 2015 sulle pagine di Big Gangan; il volume 13 è uscito il 25 Settembre 2020.

In Italia esce per J-POP Manga, il volume 8 sarà disponibile a Ottobre.

L’editore milanese presenta così la serie manga:

La Terra è in pericolo! Per fortuna, in sua difesa compaiono magiche paladine, pronte a sterminare le creature che minacciano l’umanità. E ci riescono, anche se a caro prezzo. Tre anni dopo, però, i mostri ritornano e anche le magical girl superstiti guidate dalla liceale Asuka sono costrette a tornare sul campo di battaglia, ormai una forza ben addestrata di veterane indurite dal conflitto. Per avere la possibilità di vivere una vita normale dovranno combattere una guerra spietata che svelerà la verità sulle loro origini e in cui affidarsi nella magia dell’amore e dell’amicizia… porta solo a una pallottola in testa.