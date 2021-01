Per tutti gli appassionati di aviazione e del buon fumetto, La Gazzetta dello Sport sta per pubblicare una collana dedicata al grande fumetto d’aviazione. Nella collana saranno inclusi fumetti tratti dalla serie Buck Danny, opera franco-belga che venne pubblicata per la prima volta nel 1947.

La serie a fumetti segue le gesta dell’aviatore militare americano Buck Danny in un lasso di tempo che va dall’attacco giapponese a Pearl Harbor fino ai giorni nostri. Sebbene nelle prime due avventure Danny fosse da solo, nel terzo albo incontrò per la prima volta i suoi compagni Jerry “Tumb” Tumbler e Sonny Tuckson; da quel momento in poi, tutte le avventure successive furono affrontate in trio.

La Gazzetta dello Sport e Il grande fumetto d’aviazione – Piano dell’opera

Il grande fumetto d’aviazione sarà una collana composta da 46 volumetti con pubblicazione a cadenza settimanale e saranno distribuiti da Editore RCS MediaGroup.

Qui di seguito trovate il piano dell’opera:

Un aereo non è rientrato – Pattuglia all’alba – 12/02/2021

NC 22654 non risponde – Minaccia al Nord – 19/02/2021

Buck Danny contro Lady X – Allerta in Malesia – 26/02/2021

La Tigre della Malesia – S.O.S.! Dischi volanti! – 05/03/2021

Un prototipo è scomparso – Top secret – 12/03/2021

Missione verso la valle perduta – Prototipo FX 13 – 19/03/2021

Squadriglia ZZ – Il ritorno delle Tigri Volanti – 26/03/2021

Le Tigri Volanti alla riscossa – Le Tigri Volanti contro i pirati – 02/04/2021

Operazione Mercury – I ladri di satelliti – 09/04/2021

X-15 – Allarme a Cape Kennedy – 16/04/2021

Il mistero degli aerei fantasma – Allarme atomico – 23/04/2021

La squadriglia della morte – Gli Angeli Blu – 30/04/2021

Il pilota dalla maschera di cuoio – La valle della morte verde – 07/05/2021

Squali nel Mar della Cina – Ghost Queen – 14/05/2021

Missione Apocalypse – I piloti dell’inferno – 21/05/2021

Fiamme dal cielo – Gli aggressori – 28/05/2021

I Jap attaccano – I misteri di Midway – 04/06/2021

La vendetta dei figli del cielo – Le tigri volanti – 11/06/2021

Negli artigli del Drago Nero – Attacco in Birmania – 18/06/2021

I contrabbandieri del Mar Rosso – I pirati del deserto – 25/06/2021

I gangster del petrolio – Piloti collaudatori – 02/07/2021

Cielo di Corea Aerei senza piloti – 09/07/2021

I segreti del Mar Nero – La squadriglia fantasma – 16/07/2021

Zona proibita – Tuoni sulla cordigliera – 23/07/2021

La notte del serpente – Sabotaggio in Texas – 30/07/2021

Nota Bene: gli arretrati delle uscite saranno disponibili di norma a 8 giorni dalla data di pubblicazione in edicola.

Ogni volumetto avrà un costo di € 4,99, ma sul sito di Prima Edicola è possibile anche prenotare la collezione per intero. La prima uscita sarà il 12 Febbraio 2021.

