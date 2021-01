Shibuya Goldfish, il manga horror di Hiroumi Aoi, sta per giungere alla naturale conclusione.

Il volume 10 dell’opera, che Square Enix ha pubblicato il 22 Gennaio 2021 nelle librerie del Sol Levante, ha infatti annunciato che la serie si concluderà con il volume 11.

L’uscita del volume finale è prevista per questa Estate.

A proposito di Shibuya Goldfish

In Giappone Hiroumi Aoi ha iniziato la serializzazione di Shibuya Goldfish (Shibuya Kingyo, I pesci rossi di Shibuya) il 21 Settembre 2016 sulle pagine della rivista Gangan Joker edita da Square Enix.

L’arco narrativo conclusivo del manga è partito a Gennaio 2020.

In Italia la serie è in corso di pubblicazione per Goen dall’Estate 2020:

Hajime Tsukiyoda è un ragazzo tranquillo, un po’ disordinato, la cui vita viene sconvolta quando nel cielo di Shibuya appiano, all’improvviso, dei giganteschi pesci rossi. Queste mostruosità sembrano nuotare nell’aria e, quel che è peggio, iniziano ad attaccare e divorare indiscriminatamente le persone. Dalla statua di Hachiko al celeberrimo e affollatissimo incrocio stradale, il panico dilaga! Inizia la più terrificante corsa alla sopravvivenza della storia dell’umanità! Dal geniale talento di Aoi Harumi, siamo orgogliosi di presentare un survival horror senza precedenti e che vi terrà inchiodati fino all’ultima pagina.

Il volume 4 è stato pubblicato lo scorso Dicembre:

Al comando (e sotto minaccia) della “Sciabola”, un piccolo gruppo di sopravvissuti passa all’offensiva contro i pesci invasori. L’edificio 009, che una volta era un centro commerciale, è ormai la roccaforte della “Principessa d’Argento”, un pesce rosso argentato tanto potente quanto terribile. Catturare questo mostro potrebbe essere l’unico modo di salvare Alisa e fuggire da Shibuya, ma a difendere l’abominio c’è un esercito di giganteschi mostri assetati di sangue. Nulla può essere dato per scontato e tutti sono in pericolo: in tredici entreranno nell’edificio, ma in quanti ne usciranno?

