Eureka Seven Hi-Evolution 3: periodo di uscita, nuovi trailer e visual

Eureka Seven Hi-Evolution 3, come annunciato dai canali web ufficiali, uscirà nei cinema del Giappone a inizio Estate.

L’annuncio è accompagnato dalla pubblicazione del nuovo trailer e dalla nuova locandina; possiamo guardare il video in apertura, mentre il poster qui di seguito:

Eureka Seven Hi-Evolution è il progetto lanciato per festeggiare il 12° anniversario dell’apprezzata serie tv del 2005, realizzato dallo stesso staff: il regista Tomoki Kyoda, lo sceneggiatore Dai Sato, il character designer Kenichi Yoshida, il mecha designer Shoji Kawamori, il conceptual designer Kazutaka Miyatake e i designer Shingo Takeba, Yutaka Izubuchi e Shigeto Koyama.

A questi si aggiungono il designer Masatsugu Saito, il direttore dell’animazione dei personaggi Shigeru Fujita, gli animatori Kenta Yokoya, Nobuaki Nagano & Shiori Kudo, l’assistente alla direzione dei fondali Yushi Honjo e l’addetta al montaggio Kumiko Sakamoto.

I primi due film sono usciti nel 2017 e nel 2018; il doppiaggio del terzo film è stato completato a metà Dicembre 2020.

In Italia i primi due film sono disponibili in streaming su VVVVID:

Eureka Seven Hi Evolution

La Summer of Love è un evento raccontato nella serie di Eureka Seven e mai visto prima. Questo è il punto di partenza della trilogia cinematografica dedicata al 12esimo compleanno dell’anime.

Eureka Seven Hi Evolution 2 – Anemone

Sette anni fa, il padre di Anemone è caduto in battaglia. Rimasta sola nella grande Tokyo, la bambina aveva per compagnia ben poco: il peluche Gulliver e Dominikids, un’intelligenza artificiale.

Ora Anemone è parte di un progetto segreto chiamato “Acid”, nato apposta per affrontare la calamità “Eureka Seven” – un evento che ha spazzato via dalla Terra 2,6 miliardi di persone. Durante la battaglia contro uno strano mecha, la ragazza dai capelli rosa riesce a scorgere l’altro pilota. È una ragazzina come lei dai capelli verde-acqua. Una ragazzina che sta cercando Renton.