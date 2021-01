007 – No Time to Die, l’ultima avventura di James Bond ha colpito un altro dosso: il prossimo episodio della serie di spionaggio britannica è stato nuovamente rinviato.

007 – No Time to Die: un progetto travagliato

Non è certo una sorpresa che il film di Bond sia stato rimandato ancora una volta. Hollywood ha ampiamente anticipato che No Time to Die avrebbe dovuto affrontare un altro ritardo poiché casi di coronavirus continuano ad aumentare.

MGM sta lanciando No Time to Die in Nord America, mentre Universal ha i diritti per la distribuzione internazionale del film. Dal momento che il film ha un costo enorme che si aggira intorno ai 200 milioni di dollari, si baserà su sostanziali vendite di biglietti globali per ottenere un profitto, obiettivo, questo, che è quasi impossibile da ottenere in un momento in cui la maggior parte delle sale cinematografiche è chiusa e le poche che rimangono aperte operano a capacità ridotta. L’annuncio di giovedì segna il terzo ritardo del film negli ultimi 10 mesi.

L’ultimo cambiamento di programmazione per No Time to Die potrebbe ispirare gli studi rivali a ritardare qualsiasi film ancora programmato per i primi mesi dell’anno. Qualche istante dopo il trasferimento di Bond da parte della MGM, Universal ha annunciato che il thriller d’azione diretto da Bob Odenkirk Nobody sarebbe stato spostato dal 26 febbraio al 2 aprile e Sony ha modificato le date di uscita di Peter Rabbit 2, Ghostbusters: Afterlife e Cenerentola.

Nel frattempo, Focus Features, lo studio specializzato di proprietà della Universal, ha spostato Last Night in Soho di Edgar Wright dal 23 aprile al 22 ottobre. È stato anche comunemente ipotizzato che il sequel della saga di Fast & Furious della Universal F9 non manterrà la sua data di uscita del 28 maggio.

Cary Joji Fukunaga sta dirigendo No Time to Die, il 25esimo capitolo della serie di Bond e l’ultimo per la star Daniel Craig. Il cast include anche Rami Malek nei panni dell’avversario di Bond, Safin, Lashana Lynch come nuovo agente 007 e Léa Seydoux, l’interesse amoroso di Bond. Nel cast anche Ana de Armas, Ben Whishaw e Christoph Waltz.

La nuova data di uscita prevista per No Time to Dieè l’8 ottobre. L’uscita originariamente era prevista per il 2 aprile.

