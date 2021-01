Tower of God, il popolare webtoon del fumettista coreano Siu da cui è stata tratta la serie animata disponibile anche su Crunchyroll Italia, verrà pubblicato da Edizioni Star Comics a partire da Maggio 2021.

L’editore presenta così il Tower of God:

Un arrivo atteso e sperato da chi ha già visto la serie animata in streaming su Crunchyroll, ma anche dai numerosi appassionati di Webtoon e da coloro che amano i battle-action: TOWER OF GOD vi farà immergere in un viaggio pieno di pericoli e difficilissime prove da superare, sfide sanguinose e amicizie importanti, insieme al coraggioso e fedele Bam e alla scaltra e ambiziosa Rachel.

Si dice che chi riesca ad arrivare in cima alla torre possa vedere esaudito qualunque desiderio. Rachel è una ragazza con un grande sogno, e pur di realizzarlo è disposta a ogni cosa, anche abbandonare tutto e tutti – compreso Bam, un ragazzo che era sempre vissuto in totale solitudine immerso nell’oscurità prima di conoscerla, e che vede in Rachel non solo un’amica e confidente, ma una vera e propria luce. Quando la fanciulla decide di puntare alla vetta e scompare, Bam la segue senza esitazione nella speranza di poterla incontrare nuovamente. Ma l’ascesa alla torre è disseminata di difficoltà e prove mortali da sostenere e superare: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire!

Tra antichi segreti e mostri spaventosi, comincia il viaggio di Bam da irregolare – ovvero un candidato non “scelto” dalla torre ma entrato con le sue sole forze – alla ricerca della sua cara amica. Che sia denaro, potere, gloria, vendetta o il ricongiungimento con una persona cara…solo chi arriverà in cima potrà realizzare i propri desideri!

Un’avventura con la “A” maiuscola, tutta a colori, da vivere con la lettura di questo nuovo, stupefacente manhwa, a partire dal prossimo maggio!