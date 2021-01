Hiroshi Shiibashi, autore noto anche in Italia per i suoi I Signori dei Mostri (Nurarihyon no Mago) e Illegal Rare, sta per lanciare una nuova serie.

Intitolata Iwamoto-senpai no Suisen (I consigli del senpai Iwamoto), debutterà il 18 Febbraio sulle pagine del numero 3 della rivista mensile di seinen manga Ultra Jump di Shueisha.

La serie riprende il one shot omonimo che l’autore pubblicò lo scorso anno sulla app Shonen Jump Plus.

Il racconto seguiva le vicende di Iwamoto, studente dell’accademia militare incaricato dal preside di investigare sul Donji Festival della città di Shikibe per accertare la veridicità della “Miko Splendente”.

Hiroshi Shiibashi e I Signori dei Mostri

Hiroshi Shiibashi ha serializzato I Signori dei Mostri su Weekly Shonen Jump dal 2008 al 2012; la serie si compone di 25 volumi, editi da Planet Manga in Italia:

Direttamente dalle pagine di “Shonen Jump”, la rivista targata Shueisha che in Giappone ospita best seller come “Bleach” e “Naruto”! Nelle vene di Rikuo, il protagonista, scorre in parte sangue umano e in parte sangue di mostro. Quando è un semplice ragazzino, Rikuo vuole solo stare alla larga dai guai. Ma quando in lui prende il sopravvento il sangue di mostro, le sue azioni sono imprevedibili!

Tra il 2010 e il 2011 ha ispirato una trasposizione animata per la tv.

Hiroshi Shiibashi, Illegal Rare e Kamio Yui wa Kami wo Yui

Nel 2014 Hiroshi Shiibashi è tornato su Jump con la serie in quattro volumi Illegal Rare, che Goen ha pubblicato in Italia:

Solitamente vengono definiti con l’appellativo di “mostri” o di “creature sovrannaturali”, gli “illegal rare” sono animali fantastici, che vivono fra gli esseri umani, i quali danno loro la caccia da un tempo immemore, portandoli quasi all’estinzione.

Per salvare gli ultimi esemplari rimasti dal bracconaggio, è stata richiesta la costituzione di un reparto che provveda alla protezione degli illegal rare: così viene

inaugurata una sezione interna alla polizia, un’organizzazione volta alla salvaguardia di queste rarità!

Nel 2019 ha pubblicato, sempre su Jump, Kamio Yui wa Kami wo Yui — anch’essa conclusa in 4 volumi.

Recupera Illegal rare 1 di 4