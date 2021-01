Justice League Snyder Cut potrebbe non uscire come miniserie in quattro parti da un’ora, nonostante quanto annunciato nei mesi scorsi.

Attraverso il social Vero il regista Zack Snyder ha lasciato intendere che la sua director’s cut arriverà invece su HBO Max come un film di quattro ore.

A chi chiedeva se la sua Justice League sarebbe uscita come miniserie o come one-shot, il regista ha infatti risposto “one-shot.”

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali di HBO Max o di Warner Bros..

Zack Snyder confirms #ZackSnydersJusticeLeague will be 4 hour movie and not 4 episodes series. #TheSnyderCut opens March exclusively on HBO Max. pic.twitter.com/GM2N0G0qkt — What's On HBO Max (@WhatsOnHBOMax) January 17, 2021

Justice League Snyder Cut, i dettagli

Justice League Snyder Cut, come sappiamo, è la versione del film come originariamente pensato dal regista Zack Snyder.

Rispetto alla versione cinematografica rimaneggiata da Joss Whedon, la director’s cut di Snyder conterrà oltre due ore e mezza di scene inedite e una nuova colonna sonora composta da Junkie XL (Tom Holkenborg), che nel montaggio di Whedon è stato sostituito da Danny Elfman.

Nonostante i vertici di DC Films vedano il film come un vicolo cieco narrativamente parlando, i fan chiedono il ripristino dello SnyderVerse e il regista Kevin Smith parla del finale del film descrivendolo come tutt’altro che un cul-de-sac.

Zack Snyder dirige Justice League Snyder Cut su sceneggiatura sua e di Chris Terrio (Batman v Superman Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

Justice League Snyder Cut, le riprese aggiuntive

Negli ultimi mesi del 2020 Zack Snyder ha girato delle nuove scene che, a quanto dichiarato dallo stesso regista, dovrebbero essere due.

Prima di tutto, chiariamo, ci sono tipo due spezzoni che ho aggiunto. Uno che avevo sempre sperato di girare in post ma non avevo mai avuto la possibilità e poi uno, quella scena, con Jared. Questo piccolo pezzo intero con Jared.

Una scena aggiunta di Justice League Snyder Cut è quindi con il Joker di Jared Leto, l’altra è quella con Martian Manhunter come confermato dall’attore Harry Lennix.

