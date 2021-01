Swamp Thing, la serie tv basata sulle storie dei fumetti DC Comics di Len Wein,

Bernie Wrightson e Alan Moore, è stata cancellata nel 2019 subito dopo il debutto sulla piattaforma DC Universe nonostante l’apprezzamento del pubblico.

I dieci episodi della prima stagione sono stati quindi acquistati dalla rete The CW (Arrow, Batwoman) e sono stati trasmessi tra Ottobre e Dicembre 2020 per riempire lo spazio di programmazione nel momento in cui la pandemia ha condizionato la produzione delle nuove serie.

Swamp Thing, il rinnovo è difficile

Nonostante gli ascolti su The CW sono stati buoni, dimostrando che il pubblico è interessato anche a storie più oscure e basate su personaggi meno noti della DC Comics, stando a quanto raccolto da TV Line le possibilità che The CW (o altre emittenti) ordini una seconda stagione di Swamp Thing sono praticamente nulle.

Inoltre i set fisici usati per la prima stagione sono stati smantellati e i contratti con gli attori sono ormai scaduti — ulteriori deterrenti a un possibile rinnovo, nonostante nei mesi scorsi il presidente di The CW, Mark Pedowitz, non abbia chiuso completamente la porta a una seconda stagione.

A proposito di Swamp Thing

Prodotta da Big Shoe Productions, Inc., Atomic Monster Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television, la serie ha la produzione esecutiva di Len Wiseman, Gary Dauberman, Mark Verheiden, James Wan e Michael Clear.

Il cast include Crystal Reed (Abby Arcane), Virginia Madsen (Maria Sunderland), Andy Bean e Derek Mears (Alec Holland / Swamp Thing), Henderson Wade (Matthew Cable), Maria Ston (Liz Tremayne), Jeryl Prescott (Madame Xanadu), Jennifer Beals (Lucilia Cable), Will Patton (Avery Sunderland), Kevin Durand (Jason Woodrue) e Ian Ziering (Daniel Cassidy/Blue Devil).

In Italia la serie è disponibile su Amazon Prime Video:

Swamp Thing segue la dottoressa Abby Arcane che indaga su un micidiale virus nato in una palude in una piccola città della Louisiana. Quando una misteriosa creatura emerge dall’oscurità, si ritrova ad affrontare gli incubi di un mondo soprannaturale dove nessuno è al sicuro. La natura selvaggia si scaglia contro Marais. Potrebbe davvero essere necessario un essere della palude per la salvezza.

