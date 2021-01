La replica della fedele spada di Rengoku di Demon Slayer è a grandezza naturale e può essere ordinata fin da subito! Scopriamone le caratteristiche salienti.

Demon Slayer – I dettagli della spada di Rengoku

La linea Proplica di Tamashii Nations (“proplica” è una cosiddetta parola macedonia composta da “prop”, “oggetti di scena”, e “replica”) realizza diversi oggetti da collezione; da ieri è possibile ordinare anche la riproduzione della spada di Kyojuro Rengoku, Nichirin, per 11.000 yen (circa 87,66 euro).

La spada è lunga 95 centimetri. I Kanji giapponesi traducibili con “uccidere demoni” sono incisi nel metallo tramite pressofusione e si trovano tra la lama della spada e la sua guardia (la parta atta a proteggere la mano dell’utilizzatore, in questo caso la sezione che riproduce le fiamme, fra l’impugnatura e la lama stessa).

Come la spada Tanjiro, anche la spada di Rengoku sarà in grado di riprodurre alcune frasi iconiche dell’anime premendo un pulsante. Ammiratela nella galleria qui di seguito!

Gli ordini sono stati aperti venerdì sul negozio online Tamashii Web Shouten e l’articolo dovrebbe essere spedito a luglio.

A proposito di Demon Slayer

Demon Slayer è stato pubblicato sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha dal Febbraio 2016 al Maggio 2020, mentre la prima serie animata in 26 episodi è andata in onda dal 6 Aprile al 28 Settembre 2019.

Il film Mugen Train è uscito nei cinema del Giappone il 16 Ottobre 2020.

In Italia il manga è in corso per Edizioni Star Comics; la serie animata è disponibile su VVVVID in streaming gratuito e in home video su Blu-ray Disc e DVD editi da Dynit, che prossimamente porterà anche il film d’animazione.

È il periodo Taisho, Tanjiro vive una vita modesta ma tranquilla tra le montagne insieme alla sua famiglia. Un giorno, quando torna dalla vendita del carbone in città, trova i resti della sua famiglia massacrata dopo l’attacco di un demone. Tanjiro si precipita giù per la montagna innevata con l’unico sopravvissuto, sua sorella Nezuko, sulla schiena. Ma sulla strada, Nezuko improvvisamente incomincia a ringhiare, si sta anche lei trasformando in un demone…

