Pochi minuti fa, attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha reso disponibile il catalogo Anteprima 353 da cui apprendiamo le novità Panini DC Italia di marzo 2021.

Le novità Panini DC Italia di marzo 2021 – i dettagli

BATMAN 19

Autori: Peter J. Tomasi, Brad Walker

11 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Detective Comics (1937) #1023/1024

• È cominciata la Joker War!

• Il Principe Pagliaccio del Crimine inizia a svelare i propri piani per distruggere la vita di Batman!

• Il Cavaliere Oscuro ha bisogno dell’aiuto dei suoi alleati, e Harvey Dent non si tira indietro…

• …ma Joker ha dei piani per l’ex procuratore distrettuale!

BATMAN 20

Autori: James Tynion IV, Jorge Jimenez

25 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Batman (2016) #95/96

• La Joker War entra nel vivo!

• L’Uomo Pipistrello affronta la sua nemesi per un’ultima volta!

• Finora Joker non ha mai davvero voluto vincere… ma ora le sue motivazioni sono cambiate, e questo lo rende più letale che mai!

• Un Batman sull’orlo del baratro dovrà battere in ritirata per cercare l’aiuto di… Harley Quinn?

BATMAN: DEATH METAL 1

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Riley Rossmo, Daniel Warren Johnson, AA.VV.

25 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Legends of the Dark Knights (2020) #1

• Liberate la bestia che è in voi e date inizio all’headbanging: Death Metal è qui!

• La Terra è dominata dal Multiverso Oscuro, e i membri della Justice League sono alla mercé del Batman che Ride!

• Nonostante il Cavaliere Oscuro, Wonder Woman e Superman siano divisi, la lotta per la sopravvivenza deve cominciare!

• La potente band composta da Scott Snyder e Greg Capullo si riprende il palco per un bis sconvolgente!

BATMAN/SUPERMAN 10

Autori: Joshua Williamson,

Gleb Melnikov, Dale Eaglesham,

Clayton Henry

18 marzo • 17×26, S.,

40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Superman Annual

(2020) #1

• Chi vincerebbe in uno scontro tra Batman e Superman?

• Due nemici giurati intendono risolvere una volta per tutte questa annosa questione… Mr. Mxyzptlk e Bat-Mito!

• La battaglia del secolo, gentilmente offerta dal team creativo regolare e dalle guest-star Gleb Melnikov e Dale Eaglesham!

• Scoprite se un Imp della Quinta Dimensione può sanguinare, nel primo grande Annual di Batman/Superman!

SUPERMAN 18

Autori: Robert Venditti, David Lafuente, Paul Pelletier

1 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Superman: Man of Tomorrow #13/15

• Gli scherzi mortali di Prankster: il bersaglio è… Superman!

• Ecco Metallo, l’uomo dal cuore di kryptonite!

• Chi è tanto invidioso dell’Uomo del Domani?

• Il Parassita ha fame… di nuovo!

JUSTICE LEAGUE 10

Autori: Simon Spurrier, Aaron Lopresti

18 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #48/49

• Una richiesta di soccorso dallo spazio profondo porta alla scoperta di una civiltà nascosta in guerra.

• Una terribile minaccia incombe, e un mondo lontano ha bisogno di una nuova guida!

• Batman, Superman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde affrontano la sfida più difficile!

• Simon Spurrier racconta i incontri ravvicinati di tipo… Justice League!

FLASH 11

Autori: Joshua Williamson, Rafa Sandoval, Christian Duce, Scott Kolins

Aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #757/758

• Dopo gli eventi di L’era di Flash, arriva l’alba della Legion of Zoom!

• Gorilla Grodd, Tartaruga, Trickster e Capitan Cold attaccano Central City!

• Dopo aver affrontato i fantasmi del suo passato, Flash farà i conti con ben due personaggi provenienti dal futuro!

• Joshua Williamson svela lo sconvolgente piano di Zoom in un’imperdibile saga completa!

LANTERNA VERDE 11

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #8

• Continua la serie che ha rilanciato il Guerriero di Smeraldo per il nuovo millennio!

• Per Lanterna Verde è giunto il momento di portare la guerra nel mondo dell’Anti-Materia!

• Ma se un solo soldato anti-materia ha portato danni enormi tra una guarnigione di Lanterne, che speranza hanno Hal Jordan e i suoi alleati?

• Dagli autori fan-favourite Grant Morrison e Liam Sharp!

AQUAMAN 10

Autori: Jordan Clark, Marco Santucci

Marzo • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Aquaman (2016) #62

• Mentre i sette regni sottomarini si contendono il trono di Atlantide, la città di Xebel attende silenziosa.

• Per Aqualad è il momento ideale per fare visita al suo luogo d’origine!

• Ma quale prezzo ha dovuto pagare a suo padre, Black Manta?

• Una storia speciale scritta da Jordan Clark e illustrata dal nostro Marco Santucci!

WONDER WOMAN 10

Autori: Steve Orlando, Max Raynor, Gleb Melnikov

25 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #753/754

• Diana e la Vergine di ferro hanno stretto un’alleanza!

• Insieme dovranno affrontare il mostro che minaccia Boston!

• Wonder Woman viaggia nello spazio per aiutare la principessa Maxima.

• Intanto, Warmaster continua a tramare contro la Principessa delle Amazzoni…

HARLEY QUINN 10

Autori: Sam Humphries, Sami Basri, Abel

Marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Harley Quinn (2016) #71/72

• Continuano le avventure di Harley Quinn in California!

• Harleen credeva che il viaggio a Los Angeles avrebbe alleviato il dolore per la morte di sua madre… ma i guai continuano a perseguitarla!

• Chi ha fatto del male alla sua amica Alicia?

• E l’intrepido Booster Gold riuscirà a dare una mano ad Harley?

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 3

Autori: John Byrne, Marv Wolfman, Jerry Ordway

18 marzo • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Superman (1987) #3, Adventures of Superman (1987) #424/425, Action Comics (1987) #585

• Non c’è dubbio, Superman è Clark Kent. O forse no?

• È guerra a Metropolis… e il nemico è Superman!

• L’Uomo d’Acciaio contro la magia!

• E infine, una mano amichevole nel buio, uno Straniero…

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 11

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Matteo Scalera, Dustin Nguyen, AA.VV.

1 aprile • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #28, #34/35, Batman Annual (2012) #2

• Un numero ricco di guest-star! Matteo Scalera disegna il Pipistrello a caccia di un assassino che ha tormentato Gotham City per anni.

• Marguerite Bennett e Wes Craig ci riportano all’Anno zero!

• Kelley Jones dà vita all’inquietante leggenda del Pallido.

• Infine, Dustin Nguyen ci offre uno sguardo al futuro prossimo di Batman!

HELLBLAZER: ASCESA E CADUTA 1

Autori: Tom Taylor, Darick Robertson

Marzo • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90 Contiene: Hellblazer: Rise and Fall (2020) #1

• Miliardari con ali d’angelo piovono dal cielo.

• La detective Aisha Bukhari deve risolvere il caso più strano della sua vita… nonostante l’intromissione del suo amico d’infanzia John Constantine!

• Possibile che la serie di orribili omicidi sia collegata ai peccati originali dell’investigatore dell’occulto?

• Comincia qui una storia in tre parti firmata dall’acclamato Tom Taylor e da uno strepitoso Darick Robertson!

WONDER WOMAN: TERRA MORTA 4

Autori: Daniel Warren Johnson, Mike Spicer

Marzo • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90 Contiene: Wonder Woman: Dead Earth (2020) #4

• Il più grande e letale Haedra è sempre più vicino all’ultima roccaforte degli esseri umani…

• …mentre la furia di Themyscira è ormai senza freni e non conosce pietà!

• Wonder Woman è pronta a compiere l’estremo sacrificio per riportare la speranza in una Terra morta.

• Il gran finale dell’epica storia di Daniel Warren Johnson applaudita da pubblico e critica!

HARLEY QUINN E LE BIRDS OF PREY 2

Autori: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti

Marzo • 21,6×27,6, B., 32 pp., col. • Euro 5,90 Contiene: Harley Quinn and the Birds

of Prey (2020) #2

• Continua la nuova avventura di Harley Quinn scritta da Amanda Conner e Jimmy Palmiotti!

• Harleen è tornata Gotham City, ma Joker ha messo una taglia sulla sua testa!

• Riusciranno le Birds of Prey a proteggere la loro vecchia amica?

• Dall’etichetta per adulti della DC, una storia spassosa, irriverente e senza freni!

BATMAN: ANNO 100

Autore: Paul Pope

Marzo • 17×26, C., 248 pp., col. • Euro 27,00 Contiene: Batman: Year 100 (2006) 1/4, Batman Chronicles (1995) #11, Batman: Gotham Knights (2000) #3

• La miniserie vincitrice dell’Eisner Award raccolta in un imperdibile volume!

• Siamo nell’anno 2039, e Batman, icona di un tempo passato, è ricercato per l’omicidio di un agente federale!

• In un mondo distopico dove non esistono segreti, Jim Gordon, nipote del celebre commissario, comincia a investigare su un uomo che non dovrebbe esistere…

• Inoltre, le storie brevi del Cavaliere Oscuro firmate dalla superstar Paul Pope!

STRANGE ADVENTURES VOL. 1: I BUONI E I CATTIVI

Autori: Tom King, Mitch Gerads, Evan Shaner

Marzo • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Strange Adventures (2020) #1/6

• Dopo aver fatto vincere al pianeta Rann un conflitto spaziale, l’eroe di guerra Adam Strange si ritira sulla Terra insieme alla moglie Alanna…

• …ma le conseguenze delle decisioni prese in battaglia stanno per tornare a minacciare lui e tutto l’Universo DC!

• La prima parte di un’epica storia di guerra e redenzione che si presenta come la sorpresa del 2020!

• La nuova grande storia di Tom King e Mitch Gerads, vincitori di cinque premi Eisner con Mister Miracle!

JUSTICE LEAGUE VOL. 5: LA GUERRA GIUSTIZIA/DESTINO

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Jorge Jiménez, Howard Porter, AA.VV.

Marzo • 17×26, C., 272 pp., col. • Euro 28,00 Contiene: Justice League (2018) #29/39

• Perpetua è libera, e il piano di conquista della Legion of Doom arriva al suo culmine!

• La Justice League tra passato, presente e futuro per scongiurare la distruzione del Multiverso!

• In un solo volume, La Guerra Giustizia/Destino, prologo all’evento Batman: Death Metal!

• Un team creativo di superstar chiude con il botto la straordinaria run di Scott Snyder e James Tynion IV!

JUSTICE LEAGUE VOL. 1: LE MACCHINE-ESTINZIONE

Autori: Bryan Hitch, Tony S. Daniel, Jesus Merino

Marzo • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Justice League: Rebirth #1, Justice League (2016) #1/5

• Può la Justice League fidarsi di un nuovo Superman e di due nuove Lanterne Verdi?

• E cosa lega l’invasione aliena di Gotham con i terremoti che stanno sconvolgendo l’intero pianeta?

• La risposta è persino peggiore di quanto gli eroi possano immaginare: l’Adunata è qui!

• Il primo volume della run firmata da Bryan Hitch (Authority), affiancato ai disegni da Tony S. Daniel e Jesus Merino!

JUSTICE LEAGUE VOL. 4: SENZA FINE

Autori: Bryan Hitch, Tom DeFalco, Dan Abnett, Tom Derenick, AA.VV.

Marzo • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Justice League (2016) #20/25

• Flash è bloccato in un loop temporale in cui un suo compagno di squadra continua a morirgli tra le braccia!

• Un’infezione aliena obbliga la Justice League a mettersi in quarantena nella Torre di Guardia.

• Inoltre: la furia di Mera! Una minaccia terroristica! E un avversario talmente potente da aver quasi distrutto tutto il Corpo delle Lanterne Verdi!

• Prosegue la riproposizione dell’era Rinascita della Justice League!

LOIS LANE: NEMICA DEL POPOLO

Autori: Greg Rucka, Mike Perkins

Aprile • 17×26, B., 320 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Superman: Leviathan Rising Special (2019) #1, Lois Lane (2019) #1/12

• In un unico volume, la recentissima maxiserie dedicata a Lois Lane!

• Greg Rucka (Gotham Central) e Mike Perkins (Captain America) catapultano la reporter del Daily Planet nel bel mezzo di una cospirazione internazionale…

• …ma Superman non potrà fare nulla per aiutarla!

• Ospite speciale: l’enigmatica Renee Montoya, alias Question!

BATMAN SPECIAL: JOKER WAR ZONE

Autori: Sam Johns, Joshua Williamson, Guillem March, Ashley Wood, AA.VV.

Maggio • 17×26, B., 72 pp., col. • Euro 9,00 Contiene: Batman: The Joker War Zone (2020) #1, Batman: Secret Files (2020) #3

• Gotham City è sotto assedio!

• Joker si è impossessato delle fortune di Bruce Wayne e ora sta attaccando il Cavaliere Oscuro e i suoi alleati!

• Addentratevi nella zona di guerra con alcune storie brevi che esplorano un mondo sotto assedio.

BATGIRL: JOKER WAR

Autori: Cecil Castellucci, Carmine Di Giandomenico, Robbi Rodriguez, Emanuela Lupacchino, AA.VV.

Giugno • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Batgirl (2016) #45/50

• Da un team creativo di autori di spicco, sei nuove storie con protagonista Batgirl, compreso il tie-in di Joker War!

• L’apparizione di alcune particolari statue porta Babs a indagare su un mistero agghiacciante!

• Come se non bastasse, Joker vuole fare una chiacchierata con lei!

• Inoltre, qual è la verità su James Gordon Jr.?

JUSTICE LEAGUE ODYSSEY VOL. 2: LA MORTE DELL’OSCURITÀ

Autori: Dan Abnett, Will Conrad, Carmine Di Giandomenico, Daniel Sampere

Marzo • 17×26, B., 184 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Justice League Odyssey #6/12

• Starfire, Azrael e Cyborg non si aspettavano di essere venerati come divinità dai pianeti del Settore Fantasma!

• Insieme alla Lanterna Verde Jessica Cruz, ora dovranno però affrontare una forza cosmica troppo potente per loro!

• L’unica speranza è aiutare Darkseid a costruire… una nuova Apokolips?!

• Dan Abnett prende le redini della serie insieme a Will Conrad e Carmine Di Giandomenico.

LA LEGIONE DEI SUPER-EROI: LA SAGA DELLA GRANDE OSCURITÀ

Autori: Paul Levitz, Keith Giffen, Pat Broderick, Larry Mahlstedt

Aprile • 17×26, C., 408 pp., col. • Euro 37,00

Contiene: Legion of Super-Heroes (1980) #284/296, Legion of Super-Heroes (1980) Annual #1

• Il ritorno di un caposaldo del fumetto supereroistico, una saga che ha ridefinito la mitologia della Legione dei Super-Eroi!

• Dopo un sonno durato un millennio, l’ombra di Darkseid torna a minacciare l’intero universo!

• Riusciranno i giovani Legionari a fermare un avversario più potente e astuto di tutti i loro nemici messi assieme?

• Inoltre, l’avvento di Computo, di Invisible Kid e della Strega Bianca!

BATMAN: L’OSCURO PRINCIPE AZZURRO

Autore: Enrico Marini

Marzo • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Batman: The Dark Prince Charming (2017) #1/2

• In un unico volume, la spettacolare storia di Batman scritta e disegnata da Enrico Marini!

• Il mondo del Cavaliere Oscuro attraverso gli occhi di un maestro del fumetto europeo!

• Una giovane madre e sua figlia si presentano alla porta di Bruce Wayne…

• …ma cosa lega le due sventurate al terribile Joker?

DC OMNIBUS: BATMAN ETERNAL

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Tim Seeley, Jason Fabok. AA.VV.

Luglio • 18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 1208 pp., col. Euro 95,00

Contiene: Batman Eternal (2014) #1/52, Batman (2011) #28

• Gotham City è nel caos: guerre tra bande, rivolte, infestazioni, attacchi terroristici…

• Tutti gli alleati del Cavaliere Oscuro stanno combattendo per riportare la città sotto controllo… ma chi ha orchestrato questo pandemonio?

• Con Jim Gordon in prigione, Batman e gli altri eroi dovranno fare i conti non soltanto con i criminali, ma anche con la polizia corrotta!

• Per la prima volta in Italia, il mastodontico volume che raccoglie tutti i cinquantadue episodi di Batman Eternal, oltre al prologo pubblicato su Batman!

DC ABSOLUTE: FRECCIA VERDE DI KEVIN SMITH

Autori: Kevin Smith, Phil Hester

Luglio • 20,5×31, C. con slipcase, 384 pp., col. • Euro 50,00

Contiene: Green Arrow (2001) #1/15

• Il ritorno dalla morte di Freccia Verde!

• Mentre Oliver Queen indaga sulla propria resurrezione insieme a un certo Cavaliere Oscuro…

• …un killer silenzioso prende di mira vigilanti in costume!

• L’intero ciclo di storie dello sceneggiatore e regista Kevin Smith (Clerks) raccolto in un lussuoso volume in grande formato con cofanetto!

JUSTICE LEAGUE/DOOM PATROL: MILK WARS

Autori: Gerard Way, Steve Orlando, Dale Eaglesham, Mirka Andolfo, AA.VV.

Marzo • 17×26, C., 216 pp., col. • Euro 25,00 Contiene: JLA/Doom Patrol Special (2018) #1, Mother Panic/Batman Special (2018) #1, Shade the Changing Girl/Wonder Woman

Special (2018) #1, Cave Carson Has A Cybernetic Eye/Swamp Thing Special (2018) #1, Doom Patrol/JLA Special (2018) #1

• Il mondo è in vendita e, per offrire ai nuovi acquirenti la miglior Terra possibile, RetConn ha deciso di dare una bella imbiancata!

• Ecco a voi Milkman Man, l’eroe mandato sul nostro pianeta per portare la gioia e la pace dell’industria casearia!

• Il folle incontro tra la Justice League, la Doom Patrol e gli eroi psichedelici dell’etichetta Young Animal.

• Una saga firmata da sceneggiatori del calibro di Gerard Way e Steve Orlando e disegnatori d’eccezione, tra cui la mitica Mirka Andolfo!

DC CLASSIC: SUPERMAN VOL. 1

Autori: Jerry Siegel, Joe Shuster

Luglio • 17×26, C. con sovraccoperta, 392 pp., col., Euro 34,00 Contiene: Action Comics (1938) #1/19, Superman (1939) #1/3, New York World’s Fair Comics (1939) #1

• Il leggendario esordio di Superman!

• Creato da Jerry Siegel e Joe Shuster, ecco a voi il primo supereroe moderno!

• Kal-El fa il suo debutto in un’America sull’orlo della guerra e combatte strenuamente in nome della libertà e della giustizia!

• Le primissime storie dell’Uomo d’Acciaio raccolte in un volume imperdibile!

DC CLASSIC: TEEN TITANS VOL. 1

Autori: Bob Haney, Nick Cardy, Bruno Premiani, Sal Trapani, AA.VV.

Luglio • 17×26, C. con sovraccoperta, 360 pp., col. Euro 28,00

Contiene: The Brave and the Bold (1955) #54, #60, Showcase (1956) #59, Teen Titans (1966) #1/11

• L’esordio del gruppo di giovani supereroi più amato!

• Cresciuti all’ombra di icone come Batman, Flash, Freccia Verde e Aquaman, per Robin, Kid Flash, Speedy, Wonder Girl e Aqualad è tempo di diventare protagonisti!

• Azione, dialoghi scoppiettanti e l’inconfondibile atmosfera degli anni Sessanta!

• Storie Silver Age mai pubblicate prima in Italia!

SANDMAN LIBRARY VOL. 13: CACCIATORI DI SOGNI

Autori: Neil Gaiman, P. Craig Russell

Marzo • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00 Contiene: Sandman: The Dream Hunters #1/4 (2009)

• Il Re dei Sogni ritorna con un’emozionante storia scritta da Neil Gaiman!

• Il romanzo illustrato Cacciatori di sogni diventa uno spettacolare fumetto firmato da P. Craig Russell!

• Rivivete l’affascinante storia del monaco e della volpe attraverso gli occhi del disegnatore di Ramadan!

• Le magnifiche suggestioni di Sandman si uniscono a quelle dell’arte nipponica!

SANDMAN LIBRARY VOL. 0: OUVERTURE

Autori: Neil Gaiman, J.H. Williams III

Marzo • 17×26, B., 224 pp., col. • Euro 19,00 Contiene: Sandman: Overture (2015) #1/6

• Continua la nuova edizione del capolavoro di Neil Gaiman!

• Il pluripremiato autore britannico e l’incredibile artista J.H. Williams III ci presentano il prequel della serie originale!

• Quali sono le circostanze che hanno portato alla cattura del Re dei Sogni da parte dell’Ordine degli Antichi Misteri?

• Una terribile guerra cosmica è all’orizzonte: cosa faranno gli Eterni? E come reagiranno i loro genitori?

BOOKS OF MAGIC VOL. 3: UN RISVEGLIO

Autori: Kat Howard, Simon Spurrier, Tom Fowler

Marzo • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00 Contiene: Books of Magic (2018) #14/18

• John Constantine è tornato, e per prima cosa vuole uccidere Tim Hunter!

• E se sopravvivrà all’incontro con Hellblazer, il ragazzo avrà altri, grossi problemi!

• Da quando ha iniziato il suo cammino sulla strada della magia, ha infatti le visioni di un suo doppelgänger malvagio…

• È giunto il momento del confronto finale tra i due Tim!

SHERIFF OF BABYLON

Autori: Tom King, Mitch Gerads

Marzo • 18,3×27,7, C., 304 pp., col. • Euro 32,00 Contiene: Sheriff of Babylon (2015) #1/12

• Baghdad, 2013. La dittatura di Saddam Hussein è finita, e le truppe americane hanno preso il comando del paese. La situazione, però, non è sotto il controllo di nessuno, e il territorio è nel caos più totale.

• Christopher Henry ha per le mani un omicidio, ma nel marasma in cui si trova il paese, sembra essere l’unico interessato a risolvere il caso!

• La maxiserie completa prodotta delle superstar del fumetto Tom King (Mister Miracle) e Mitch Gerads (Batman)!

• Un resoconto iperrealistico e drammatico della situazione mediorientale da parte di un ex agente della CIA!

Y: THE LAST MAN VOL. 3: UN PICCOLO PASSO

Autori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra, José Marzan, Jr.

Marzo • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Y: The Last Man (2002) #11/17

• Continua la nuova edizione della serie Vertigo vincitrice di tre Eisner Award!

• Quando un’infezione planetaria uccide ogni mammifero con il cromosoma Y, Yorick Brown è l’unico uomo rimasto… e vuole svelare il mistero della propria sopravvivenza!

• Dalla Stazione Spaziale Internazionale è in arrivo una capsula russa con tre passeggeri: una donna e due uomini. Che minaccia si profila per Yorick?

• Dalla mente di Brian K Vaughan, uno degli sceneggiatori di Lost!

