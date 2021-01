Il sito ufficiale del Sidonia no Kishi: Ai Tsumugu Hoshi (Knights of Sidonia: The Star Where Love is Spun), il nuovo film anime basato sulla serie disegnata da Tsutomu Nihei, Knights of Sidonia, ha diffuso il primo trailer completo (che potete vedere in alto alla pagina) che annuncia la presenza di quattro nuovi membri del cast e la data d’uscita del film prevista il 14 maggio.

Knights of Sindonia – i nuovi membri del cast

I nuovi membri del cast includono:

Yūma Uchida nei panni di Tōtarō Yamano, un pilota Garde con abilità per rivaleggiare con i veterani e il giovane fratello di Eiko;

Yūto Uemura nei panni di Kairi Hamagata, un abile pilota Garde con buoni voti, ma con la tendenza a essere troppo sicuro di sé;

Inori Minase nel ruolo di Iroha Hashine, un pilota Garde serio che non ha tempo per l’atteggiamento di Hamagata;

Miho Okasaki nei panni di Itsuki Hanma, un pilota Garde che si allena al fianco di Hamagata e Hashine.

Il nuovo film prenderà una strada diversa dal manga e conterrà una storia nuova di zecca supervisionata da Nihei. In aggiunta ai nuovi membri ritornano anche tutti gli attori del cast precedente e i membri dello staff.

Il co-regista dell’anime di Knights of Sidonia Hiroyuki Seshita ritorna come direttore principale del film, mentre Tadahiro Yoshihira, il precedente montatore dell’anime, sta ora dirigendo questo nuovo film con Polygon Pictures. Sadayuki Murai e Tetsuya Yamada tornano per scrivere la sceneggiatura. Mitsunori Kataama torna come art director, mentre Reiji Nagazono è il direttore dell’animazione. Naoya Tanaka torna per la scenografia. Masayuki Uemoto è un supervisore CG insieme a Takuma Ishibashi e Shūji Katayama sta componendo la musica.

La sigla e le ost, inclusa la canzone Utsusemi, sono eseguite da CAPSULE. Il film è distribuito da Clockworx.

Knights of Sidonia – l’anime

La prima stagione di 12 episodi di Knights of Sidonia è stata presentata per la prima volta in Giappone nell’aprile 2014. La seconda stagione, dallo stesso numero di episodi, intitolata Knights of Sidonia: Battle for Planet Nine, è stata presentata in anteprima nell’aprile 2015.

Netflix ha trasmesso in streaming entrambe le stagioni dell’adattamento anime.

Un film teatrale che raccoglie tutti i 12 episodi della prima stagione con nuove sequenze ed effetti sonori rifatti è stato presentato in Giappone a marzo del 2015.

In Italia il manga di Tsutomu Nihei, già autore di Blame!, è stato pubblicato da Planet Manga.

