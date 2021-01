Dalle pagine del catalogo Manicomix, vi riportiamo le novità Sergio Bonelli Editore di marzo 2021. Tra pietre miliari come Tex Willer, Dylan Dog fino a Dragonero e Nathan Never. Arrivano inoltre DAMPYR – VATHEK! e ODESSA 23 – RESISTENZA 5.

Le novità Sergio Bonelli Editore di marzo 2021

ZOMBICIDE INVADER VARIANT

Autore: Luca Enoch, Stefano Vietti e Giancarlo Olivares

Pagine: 144pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869615863 Prezzo: 21,00€

LA VARIANT MANICOMIX DELLA COLLABORAZIONE TRA SERGIO BONELLI EDITORE E

LA SOCIETÀ CMON – Dalla serie fantascientifica del boardgame di successo mondiale Zombicide Invader, questa graphic novel racconta il suo incredibile mondo e i suoi eroici protagonisti. Quando il capitano Kane giunge sul piccolo pianeta minerario di PK-L7, si trova coinvolto in una battaglia tra i suoi abitanti e una misteriosa razza di esseri mutanti

emersi dal sottosuolo. Kane è un combattente nato e non si tirerà indietro, ma lo scontro si rivelerà un vero e proprio incubo! Dai creatori dell’universo di Dragonero e Senzanima!

DAMPYR – VATHEK!

Autore: Mauro Boselli, Samuel Marolla, Maurizio Dotti e Stefano Andreucci

Pagine: 496pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788869615849 Prezzo: 16,00€

IL RACCONTO DELLA DURA LOTTA CONTRO IL TEMIBILE MAESTRO DELLA NOTTE JAN

VATHEK, SULLO SFONDO DI CONTINUI MISTERI DA RISOLVERE – Dai territori “ai confini del mondo”, dalle più remote province dell’Angola alle oscure piramidi del Bayuda, in

Sudan, dall’oasi perduta di Zerzura alle montagne della Sierra Nevada. In questi luoghi ostili si dirama la dura lotta contro il temibile Maestro della Notte Jan Vathek. Harlan, Tesla e Kurjak riusciranno a sconfiggerlo, affrontando i suoi incredibili poteri e le sue straordinarie metamorfosi?

DRAGONERO LA MURAGLIA DEI TROLL

Autore: Stefano Vietti e Gianluca Gugliotta Pagine: 144pp. colore

Formato: 19x26cm Rilegatura: cartonato Codice: 9788869615825

Prezzo: 22,00€

NUOVO VOLUME A COLORI PER DRAGONERO, LA FORTUNATA SERIE FANTASY CREATA DA

STEFANO VIETTI E LUCA ENOCH – C’era una volta un Erondàr libero dal giogo delle Regine Nere… ma non per questo meno pericoloso e ostile. Prima che iniziasse l’invasione, alcuni tra gli scout più valorosi dell’Impero – Yannah, Gmor e Dragonero – si trovarono ad affrontare una pericolosa missione in una zona di confine, selvaggia e inospitale, dominata da feroci e gigantesche creature…

TEX WILLER – NELLA TERRA DEI SEMINOLES

Autore: Mauro Boselli e Michele Rubini Pagine: 384pp. b/n

Formato: 19x26cm Rilegatura: cartonato Codice: 9788869615832

Prezzo: 26,00€

FIRMATO DA MAURO BOSELLI AI TESTI E MICHELE RUBINI AI DISEGNI, UN CICLO DI

AVVENTURE AMBIENTATE TRA LE PALUDI DELLA FLORIDA – Il futuro ranger, in fuga dall’agente federale Carswell, che segue le sue tracce come un cacciatore incalza la

preda, si trova a varcare il confine di un territorio poco conosciuto, dove serpeggia il dissidio tra la popolazione e gli indiani Seminoles. Immerso in un clima così ostile,

il giovane Willer dovrà elaborare una strategia vincente per tenersi fuori dai guai e sfuggire al suo inseguitore…

MISTER NO MORIRE A CAPRI

Autore: Guido Nolitta e Roberto Diso Pagine: 192pp. b/n

Formato: 19x26cm Rilegatura: cartonato Codice: 9788869615917

Prezzo: 22,00€

UNA MALINCONICA CANZONE NAPOLETANA INDUCE MISTER NO A RICORDARE UN

EPISODIO DEL PASSATO – Nel 1948, insieme all’ex commilitone Steve Mallory, ricevette l’incarico di recuperare una lettera compromettente per l’esercito americano, contenente informazioni riguardo rapporti intrattenuti con la mafia italiana. I due cercano la lettera a Positano, ma sono contrastati dal boss locale Angiolillo. Le indagini condurranno Mister

No nella splendida Capri, dove entrerà in scena un nuovo giocatore…

IL COMMISSARIO RICCIARDI – VIPERA

Autore: Maurizio de Giovanni, Sergio Brancato e Lucilla Stellato

Pagine: 176pp. colore Formato: 19x26cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869615924 Prezzo: 21,00€

NUOVO APPUNTAMENTO CON LE AVVENTURE A FUMETTI DEL COMMISSARIO DI MARIZIO DE GIOVANNI, UNO DEI PERSONAGGI PIÙ AMATI DAI LETTORI – Manca poco alla Pasqua e le indagini di Ricciardi si concentrano sul delitto di Maria Rosaria Cennamo, soprannominata “Vipera” dai clienti. Chi ha soffocato con un cuscino la donna che faceva sognare nella sua camera tutti gli uomini di Napoli? E mentre il commissario cerca di dare un volto all’assassino, deve anche salvare la vita al suo amico, il dottor Bruno Modo, ficcatosi in un brutto guaio. Un’avventura drammatica dedicata agli amori impossibili, in cui non è prevista alcuna resurrezione.

DAMPYR 252 LA REGINA DI BABILONIA

Autore: Mauro Boselli e Fabrizio Longo Pagine: 96pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,90€

Qualcuno ha rubato il corpo del Maestro della Notte Nergal. I sospetti ricadono su Lady Nahema e inizia così una lotta intestina nel servizio segreto infernale… Qual è il ruolo del Dampyr Harlan Draka nei loschi intrighi dell’Altra Parte?

DRAGONERO IL RIBELLE 17 IL SACRIFICIO DI YANNAH

Autore: Stefano Vietti, Luca Malisan e Alex Massacci Pagine: 96pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,90€

Un traditore si è nascosto tra le fila dei ribelli, attendendo il momento giusto per mordere la

mano amica… e il tragico momento è fatalmente giunto! Tra le rocce del passo di Golkana, la trappola dello spietato Roney è pronta a scattare: la testa della ribellione verrà dunque troncata di netto? Dipenderà da quanto sarà saldo lo scudo che i compagni di Dragonero erigeranno davanti a lui… e dal prezzo che costoro saranno disposti a pagare! Un momento cruciale del nuovo corso dragoneriano, magistralmente illustrato dalla coppia Malisan-Massacci!

DYLAN DOG 415 VENDETTA IN MASCHERA

Autore: Gabriella Contu e Andrea Chella Pagine: 96pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,90€

Si muovono come un piccolo esercito, compatti, obbedienti. Sono ragazzini, ma graffiano e scappano come gatti selvaggi. Portano maschere fatte con pezzi di albero e sottili bastoni appuntiti e, nel giro di una settimana soltanto, si sono resi colpevoli di svariati furti e aggressioni. A Dylan il compito di stanarli, ripercorrendo le tracce che conducono verso i boschi e i parchi nei dintorni dei quali agiscono di solito…

DYLAN DOG MAGAZINE 2021

Autore: Aa.Vv. Pagine: 176pp. b/n e colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 7,50€

Nel Dylan Dog Magazine 2021 potrete trovare tutto quanto riguarda l’horror, il noir e il giallo del 2020, con servizi, approfondimenti e dossier sui film, i libri, le serie tv, gli eventi e gli autori che hanno segnato l’annata. Non mancherà il consueto appuntamento con Susy & Merz e, naturalmente, con Dylan Dog. L’Indagatore dell’Incubo sarà presente, infatti, con due storie inedite mozzafiato, una di 94 e una breve di 24 pagine, suggestivamente arricchita dai toni del rosso.

JULIA 270 LADRO O GENTILUOMO?

Autore: Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero e Federico Antinori Pagine: 128pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 4,50€

Julia e Tim O’Leary, l’affascinante ladro gentiluomo, sono di nuovo insieme per un furto altamente rischioso… L’oggetto da trafugare è un prezioso DVD, al centro di un complicato caso di spionaggio industriale…

NATHAN NEVER 358 I PIRATI DELL’ARIA

Autore: Sergio Masperi e Massimiliano Dall’Oglio Pagine: 96pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,90€

Una piccola compagnia di corrieri aerei è oggetto da tempo delle scorrerie di molesti “pirati

dell’aria”, che abbordano i velivoli e trafugano le merci… Quando però i furti sconfinano nel rapimento del genero del proprietario, Nathan e Legs vengono incaricati di risolvere la situazione una volta per tutte! Una storia ricca di humour e di trovate spettacolari che omaggia il maestro del cinema d’animazione Hayao Miyazaki, affidata all’inconfondibile tratto dell’unico vero mangaka italiano: Massimiliano Dall’Oglio.

ODESSA 23 – RESISTENZA 5

Autore: Davide Rigamonti, Riccardo Chiereghin e Patrizia Mandanici Pagine: 96pp. colore Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 5,90€

La minaccia Sermoth è tornata a essere una terribile realtà. Più grossa, più cattiva e più terribile di quanto sia mai stata. La battaglia sarà senza esclusione di colpi. La resistenza raggiungerà il suo apice e nessuno, prima che il conto alla rovescia giunga al termine, avrà mai combattuto come ha fatto oggi. A un passo dalla fine…

STORIA DEL WEST 24 IL PONTE

Autore: Gino D’Antonio Pagine: 96pp. colore Formato: 19x27cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 5,90€

La guerra tra Nordisti e Sudisti prosegue e Bill Adams è impegnato nella sua opera di raccolta di informazioni che lo porta a conoscere il Generale Grant. Assiste allo scontro sulla collina di Shiloh, dove gli Unionisti riescono malamente a respingere i Confederati: qualcuno di nome Hall aveva passato loro informazioni preziose, ma Alan Hall dovrebbe essere morto! In compagnia del fotografo Brady, Bill raggiunge la Virginia, dove i Nordisti intendono sferrare una potente offensiva. L’agente sul posto che deve aiutarlo è una vecchia conoscenza: Wild Bill…

TEX CLASSIC 105 E 106 NEL COVO DEL DRAGO – LA STREGA DEL COLORADO

Autore: Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini e Virgilio Muzzi Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,20€ cad.

I Pards vengono incaricati dal comando dei Rangers di indagare a Texas City: il messicano Don Manuel Espinosa ha fatto precipitare il paese nella violenza e intende controllarne tutti i saloon. Tex, sotto mentite spoglie, si presenta come concorrente del boss locale, scatenando le ire dello spietato Wang e della setta cinese del Drago Nero alla quale Espinosa è affiliato…

ZAGOR CLASSIC 25 I DUE TRADITORI

Autore: Guido Nolitta e Gallieno Ferri Pagine: 80pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,50€

Alla festa organizzata dal sedicente marchese di Beauchamp, Zagor e Cico devono affrontare il famigerato Buddy Fox e la sua banda, svelandone la vera identità e ponendo così fine ai suoi ignobili intrighi! Successivamente, sulla strada per Darkwood, lo Spirito con la Scure e il suo panciuto amico si trovano a salvare il dottor Galloway dalla prigionia dei pellerossa di Mano Rossa, prepotente capo dei Fox, in un’avventura dai risvolti inaspettati…

ZAGOR / FLASH 0 – LA SCURE E IL FULMINE FLASH DEI DUE MONDI – ZAGOR RACCONTA… – PAURA

Autore: Aa.Vv. Pagine: 112pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 4,90€

Dopo il successo in fumetteria dell’edizione Scure e di quella Fulmine, il numero zero dell’atteso team-up tra Flash e Zagor torna in una versione arricchita da alcuni racconti classici dei due eroi e dalla strepitosa copertina di Emiliano Mammucari.. Oltre all’avventura La scure e il fulmine, prologo della storia speciale che vede uniti lo Spirito con la Scure e il Velocista dell’universo DC, l’albo interamente a colori propone Flash dei due mondi, in cui Barry Allen incontra per la prima volta il Flash originale, Jay Garrick, e la prima apparizione del costume del Re di Darkwood, ripresa dall’indimenticabile Zagor racconta…

TUTTO TEX 599 – UN RANGER PER NEMICO

Autore: Pasquale Ruju e E. R. García Seijas Pagine: 112pp. b/n

Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,90€

ZENITH 718 / ZAGOR 667 – LUPI E AGNELLI

Autore: Tito Faraci e Marcello Mangiantini Pagine: 96pp. b/n

Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,90€

TEX 724 – COLPO DI STATO

Autore: Pasquale Ruju, Mauro Boselli, Stefano Biglia e Giuseppe Candita Pagine: 112pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,90€

TEX NUOVA RISTAMPA 466 – GOLDEN PASS

Autore: Guido Nolitta e Giovanni Ticci Pagine: 112pp. b/n

Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,90€

TEX WILLER 28 – TEXAS RANGERS

Autore: Mauro Boselli e Bruno Brindisi Pagine: 64pp. b/n

Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 3,20€

TEX STELLA ORO 32 – L’ULTIMA MISSIONE

Autore: Giorgio Giusfredi e Alfonso Font Pagine: 48pp. b/n

Formato: 21x30cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 9,90€

Acquista Dylan Dog presenta I racconti di domani: 1