Yu Aida, autore del celebre Gunslinger Girl, sta per lanciare un nuovo seinen manga.

Si intitola Yuki Aru Mono Yorichire (Che i coraggiosi diano la propria vita) e inizierà a essere serializzato il 26 Febbraio 2021 sulle pagine del numero 5 del quindicinale Young Animal edito da Hakusensha.

La rivista presenta così la nuova serie:

Una ragazza immortale. Un guerriero che non è riuscito a morire. Entrambi desiderano la morte. Come bruceranno le loro vite? Un racconto di epoca Meiji su cosa significhi vivere!

Yu Aida e Gunslinger Girl

Yu Aida ha serializzato l’opera che lo ha reso internazionalmente noto, Gunslinger Girl, dal 21 Maggio 2002 al 27 Settembre 2012 sulle pagine della rivista Monthly Comic Dengeki Daioh edita da ASCII Media Works (gruppo Kadokawa).

La serie è stata raccolta in 15 volumi.

Il manga ha ispirato una prima serie anime in 13 episodi nel 2003, cui ha fatto seguito nel 2008 la serie e gli OVA Il Teatrino (13 episodi più 2).

In Italia Gunslinger Girl è stato pubblicato per la prima volta da Shin Vision nel 2004, che ha però interrotto la serie di Yu Aida dopo soli 2 volumi; nel 2005 il primo episodio dell’anime è stato trasmesso da MTV in occasione dell’anime week, ma né Shin Vision né l’erede Fool Frame hanno mai pubblicato la serie.

Nel 2007 il manga viene riproposto da d/visual, ma anche questa edizione non riesce a essere conclusa e viene sospesa dopo 10 volumi.

Al momento è in corso per Planet Manga (12 volumi finora):

Un’agenzia italiana segreta trasforma ragazzine disabili in spietati cyborg a scopi spionistici e di antiterrorismo. Dopo aver sviluppato un’incrollabile fedeltà alla struttura che le ha manipolate, cosa resterà di umano nelle giovanissime protagoniste?

Yu Aida e 1518!

Tra il 2014 e il 2019 Yu Aida ha pubblicato 1518! (Ichi Go Ichi Hachi!) sulle pagine della rivista Big Comic Spirits di Shogakukan; l’opera si compone di 7 volumi ed è inedita in Italia.

Protagonista del manga è Sachi Maruyama, una ragazza appena entrata al liceo. Nella nuova scuola non trova club che le interessino davvero, per questo viene invitata dal presidente del consiglio studentesco — sua senpai ai tempi delle medie — ad aiutare con le attività del consiglio. In quella circostanza ritroverà Karasuya, un ragazzo che Sachi conobbe tre anni prima sui campi da gioco.

