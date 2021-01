Il numero di gennaio della rivista LaLa DX di Hakusenshaha ha rivelato che La Corda d’Oro otterrà un nuovo adattamento manga, previsto per il numero di luglio della rivista.

La Corda d’Oro – una nuova storia in arrivo

Il nuovo manga de La Corda d’Oro ritrarrà quattro diversi “finali” paralleli alla storia originale con Kahoko che finirà con ciascuno dei quattro leader maschili della storia: Tsuchiura, Shimizu, Yunoki e Hihara.

Sebbene Yuki Kure abbia disegnato l’adattamento manga originale del gioco La Corda d’Oro, la rivista non la elenca esplicitamente come artista per il nuovo manga.

La Corda d’Oro – il primo adattamento manga

La Corda d’Oro è una serie di sei videogiochi sviluppata dal Ruby Party e pubblicata da KOEI.

Il primo adattamento manga del gioco originale di KOEI a opera di Kure, si è concluso nel 2011. Kure ha anche disegnato Linden Hall no Aria -Kin-iro no Corda Series (Linden Hall Aria: La Corda d’Oro Series), che segue le vicende di Kanade della La Corda D’Oro 3.

Kure ha disegnato anche il manga La Corda d’Oro Blue Sky, dal 2013 al 2014, che ha riguardato gli eventi del gioco La Corda D’Oro 3, per poi lanciare il manga La Corda d’Oro 4 su LaLa DX nel febbraio 2016, concluso nell’agosto dello stesso anno. Sempre Kure ha lanciato un nuovo manga intitolato Kin-iro no Corda Daigakusei-hen (La Corda d’Oro College Arc) in LaLa DX nel dicembre 2017.

Il franchise ha ispirato una serie anime televisiva di 26 episodi nel 2006, e un sequel speciale televisivo in due episodi, La Corda D’Oro ~secondo passo~, andato in onda nella primavera del 2009. Un terzo anime, La Corda d’Oro Blue Sky, di 12 episodi, è stato trasmesso nel 2014.

In Italia il manga è edito dalla J-POP con il titolo La corda d’oro, che descrive così la trama:

La Corda d’Oro è ambientato nell’accademia Seiso, istituto rinomato per gli insegnamenti musicali. Kahoko frequenta i corsi senza grande successo, finché, all’improvviso, viene candidata per il prestigioso concorso dell’accademia! I suoi rivali saranno gli studenti della sezione musica, belli quanto stravaganti. Si apre così il sipario su una travolgente sinfonia di amore e melodie!

In Italia la serie animata rimane inedita.

