Futari Ecchi, la longeva step up love story del maestro Katsu Aki anche nota come Manga Sutra, si prenderà una pausa.

Come annuncia il numero 2 della rivista Young Animal di Hakusensha, infatti, la serie riprenderà ad Aprile a causa di un intervento chirurgico cui verrà sottoposto il maestro Aki.

La rivista non è entrata nel merito dell’intervento.

Augurando all’autore una pronta guarigione, restiamo in attesa della ripresa della serializzazione della sua opera.

Futari Ecchi è in corso di serializzazione sulle pagine della rivista di seinen manga Young Animal di Hakusensha dal Gennaio 1997; il volume 82 è stato pubblicato il 20 Novembre 2020 nelle librerie del Giappone.

In Italia Dynit ha pubblicato i primi 25 volumi tra il 2006 e il 2009:

Se siete rimasti al Kamasutra, è ora che vi aggiorniate! Futari Etchi, che narra le vicende di Makoto e della sua bella moglie Yura – allegri venticinquenni neo-sposini – è un divertentissimo manuale dell’amore! Credete di sapere già tutto quello che vi serve? Probabilmente vi sbagliate! E se avete voglia di imparare qualche nuovo e fantasioso trucchetto per vivere momenti ancora più piacevoli in compagnia della vostra dolce metà, questo fumetto rappresenta la giusta occasione per prendervi il tempo di leggerlo insieme, divertendovi!