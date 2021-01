Il manga Children of the Whales di Abi Umeda è avviato verso la conclusione: la fase conclusiva dell’opera inizierà il 5 Febbraio 2021 sulle pagine del numero 3 della rivista Mystery Bonita edita da Akita Shoten.

Restiamo quindi in attesa di conoscere la data della conclusione del manga.

Children of the Whales, il manga

Abi Umeda serializza Children of the Whales (Kujira no Kora wa Sajou ni Utau) su Mystery Bonita dal 6 Giugno 2013; al momento si compone di 18 volumi, l’ultimo dei quali è uscito il 16 Novembre 2020.

In Italia è in corso per Edizioni Star Comics:

Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la “thymia”, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve… Il giovane Chakuro è destinato, come tutti gli abitanti della Balena, a trascorrere la propria esistenza in quel luogo isolato dal resto del mondo. Un giorno però, finito sul relitto di un’altra isola fluttuante, incontra una enigmatica ragazza…

Uno spin-off umoristico ha debuttato nel 2018 sempre su Mystery Bonita.

Children of the Whales, la serie animata

Kyohei Ishiguro (Bugie d’Aprile, Occultic;Nine) ha diretto la serie animata presso lo studio J.C. Staff (Toradora!) su sceneggiatura di Michiko Yokote (Shirobako, ReLIFE).

Haruko Iizuka (Umi Monogatari, Little Busters!, School-Live!) ha adattato il character design originale, Hiroaki Tsutsumi (Kuromukuro, Orange, Ao Haru Ride) ha composto la colonna sonora.

Si compone di 12 episodi, trasmessi in Giappone nel 2017, e due special contenuti nell’edizione home video.

La serie anime è disponibile in tutto il mondo su Netflix:

Nonostante la magia, il giovane archivista Chakuro sa che la sua vita è breve, ma tutto cambia quando una ragazza di fuori compare sull’isola.

Iniziamo a leggere il manga