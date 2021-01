Burn the Witch ha fatto il suo debutto nel 2020 e la serie ha concluso la sua prima stagione con un adattamento anime che ha lasciato i fan desiderosi di continuare a scoprire sempre più dettagli sulla storia. Il creatore Tite Kubo (Bleach) ha recentemente aggiornato i fan su Burn the Witch, ed è stato in questa occasione che l’artista ha detto che si sta prendendo il suo tempo con questa storia.

Al mangaka, che è stato affiancato dalle protagoniste principali dell’anime, è stato chiesto quale fosse la sua impressione sulla seconda stagione. Le sue parole sono state condivise durante il recente Jump Festa, quando Tite Kubo è apparso sul palco di Burn the Witch.

Burn the Witch: le parole di Tite Kubo

On Burn the Witch Season 2: "For now, I want to build the world of BTW without intertwining it too much with Bleach. But I'll throw in some subtle Easter eggs as fanservice for the readers." pic.twitter.com/9FKFuhfrxZ — Edo (@edomonogatari) January 5, 2021

“Per ora, voglio costruire il mondo di Burn the Witch senza intrecciarlo troppo con Bleach. Ma aggiungerò alcuni piccoli Easter Eggs come fan-service per i lettori“.

Chiaramente, Kubo ha la mente concentrata sulla seconda stagione e su come costruire al meglio il mondo che di Burn the Witch. Nei suoi primi capitoli, il manga ha delineato un mondo fantastico con e vastissimo, tutto da esplorare. Tite Kubo è entusiasta di espandere questo mondo, ma ci vorrà del tempo per farlo. In questa intervista, l’autore ha detto che la seconda stagione è attualmente in fase di lavorazione, ma non arriverà così presto come alcuni fan potrebbero sperare.

Questo fatto è stato sottolineato per la prima volta a novembre, quando Kubo ha rilasciato un’intervista. Il pezzo ha dato a Tite Kubo lo spazio per dire che i suoi editori hanno sovrastimato notevolmente la velocità con cui la nuova stagione di Burn the Witch sarebbe stata trasmessa. Tuttavia, Kubo ha ammesso che sta lavorando alla storia con costanza, e questa nuova intervista dimostra che è proprio così.

Acquistate Burn the Witch 1 (ジャンプコミックス) QUI!