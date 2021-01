La trasposizione animata di Made in Abyss, come sappiamo, proseguirà con un nuovo progetto annunciato ormai un anno fa.

Il profilo Twitter ufficiale dell’anime basato sul manga di Akihito Tsukushi (edito da J-POP), vista l’assoluta mancanza di aggiornamenti durante tutto lo scorso anno, ha pubblicato un post in cui conferma la produzione del sequel e invita i fan ad aspettare con pazienza ulteriori informazioni.

Il tweet è accompagnato dalla suggestiva image board già diffusa lo scorso anno:

Precedentemente in Made in Abyss

La prima serie animata di Made in Abyss si compone di 13 episodi realizzati da Kinema Citrus (Tokyo Magnitude 8.0) ed è stata trasmessa durante la stagione estiva del 2017.

In Italia è disponibile su VVVVID gratuitamente anche con il doppiaggio Italiano; la versione doppiata è anche su Amazon Prime Video per gli abbonati al servizio.

L’Abisso rimane l’ultimo luogo inesplorato del mondo. Si tratta di un enorme sistema di caverne, dalla profondità mai determinata, popolato da reliquie e straordinarie creature. Generazioni di esploratori si sono calati nelle viscere dell’Abisso, ma solo i più coraggiosi hanno preso il nome di “Cave Raiders”. Sul limitare dell’Abisso, sorge il villaggio di Oosu. Qui è cresciuta una piccola orfana di nome Riko, il cui sogno è diventare una grandiosa esploratrice come la mamma scomparsa. Mentre è in una delle sue perlustrazioni, incontra un bambino non del tutto umano…

La serie animata è stata riassunta in due film per il cinema: il primo si intitola Tabidachi no Yoake ed è uscito in Giappone Venerdì 4 Gennaio 2019; il secondo si intitola Horo Suru Tasogare e ha debuttato il 18 Gennaio 2019.

Un film sequel, Dawn of the Deep Soul (Fukaki Tamashii no Reimei), è uscito in Giappone il 17 Gennaio 2020.

