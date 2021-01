Platinum End: confermata la fine del manga dagli autori di Death Note

Come anticipato dalle ultime voci, il numero di febbraio 2021 di Jump SQ, rivista manga mensile edita da Shueisha e già disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online dal 4 gennaio, ha confermato la fine di Platinum End, l’attuale serializzazione manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata (conosciuti principalmente per Death Note e Bakuman.).

L’ultimo volume del manga, il 14°, arriverà in Giappone dal 4 febbraio 2021.

L’annuncio dell’anime

Ricordiamo che Platinum End diverrà presto un anime il quale è stato annunciato durante lo scorso weekend in occasione del Jump Festa ’21.

L’anime sarà prodotto Studio Signal MD e partirà nell’Autunno del 2021. Qui possiamo recuperare la prima key visual e trailer.

Platinum End

Platinum End è stato serializzazione su Jump SQ dal novembre 2015 a gennaio 2020. Il 4 settembre 2020 In Giappone l’opera ha da poco dato il benvenuto al numero 13 dell’edizione tankobon.

Il manga è edito in Italia da Planet Manga (Panini Comics) con 12 volumi disponibili per l’acquisto.

Sinossi

Mirai, rimasto orfano, vive miseramente subendo le angherie dei parenti che l’hanno adottato. In preda alla disperazione, il giorno del diploma di scuola media il ragazzo decide di suicidarsi. Un attimo prima della sua morte si imbatte nell’angelo Nasse, che intende ridargli la voglia di vivere.

Gli autori, Death Note e Bakuman.

Tsugumi Ohba e Takeshi Obata sono tornati assieme per il progetto di Platinum End ancora in corsa di serializzazione.

Gli autori sono ampiamente conosciuti in tutto il mondo per le due opere di Death Note e Bakuman.