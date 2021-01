Avete capito bene! Asterix ritorna con un incredibile volume inedito previsto per il prossimo 28 ottobre 2021! Ad annunciarlo la casa editrice Panini Comics che già ha pubblicato tutte le precedenti avventure di Jean-Yves Ferri e Didier Conrad.

Asterix – le nuove avventure

Asterix è un fumetto che è riuscito ad ammagliare intere generazioni fin dalla sua prima uscita nel lontano 1959. Da allora ne ha fatta di strada, con oltre 385 milioni

di albi venduti in 111 lingue e dialetti.

Il duo Jean-Yves Ferri (testi) e Didier Conrad (disegni) è famoso nel nostro paese grazie alle loro opere Asterix e i Pitti del 2013, Asterix e il Papiro di Cesare del 2015, Asterix e la Corsa d’Italia del 2017 e Asterix e la Figlia di Vercingetorige del 2019. Ora sono pronti a divertirci e meravigliarci con una nuova avventura!

Ecco per voi una tavola inedita creata da Jean-Yves Ferri e Didier Conrad.

Ma che cosa aspetta Asterix e Obelix? Mentre i due amici si sfidano al gioco degli

scacchi gallici, il druido Panoramix, che si è leggermente assopito, si sveglia di

soprassalto urlando: C*$&*?!?&$! Chi ha potuto turbare così il suo sonno e perché lo

ha assalito un senso di urgenza che lo spinge ad accorrere in soccorso del misterioso

personaggio?

Intervistati dalla Panini Comics, Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, hanno rivelato alcuni

indizi in anteprima sulle nuove avventure di Asterix e dei suoi amici:

“Già prima di lavorare all’albo, avevo pensato di portare i nostri eterni irriducibili in questo paese che… oh, scusate, ho un’altra chiamata!” Jean-Yves Ferri

“Ma insomma, è ovvio! Basta guardare bene i dettagli. Osservate il disegno e riflettete! Salta subito all’occhio, no?” Didier Conrad

Salta subito all’occhio, giusto? Il 2021 si apre all’insegna del mistero per i nostri due galli: dove andranno questa volta? Quale stramba avventura vivranno?

Asterix – un fumetto che non passa mai di moda

Asterix debutta in Francia sul primo numero della rivista Pilote il 29 ottobre 1959. In Italia la prima apparizione di Asterix si ebbe su Asterlinus, supplemento speciale della rivista Linus dell’aprile 1967. In seguito la casa editrice Arnoldo Mondadori Editore acquisì i diritti di pubblicazione raccogliendo le avventure di Asterix e Obelix in una collana esordita nel 1968, che riprendeva i titoli della serie francese per un totale di 36 volumi. Nel 1979 una seconda collana della Mondadori ha ristampato i primi 19 volumi. Alla Mondadori è poi subentrata la casa editrice Panini Comics.

Dai fumetti sono stati tratti 10 lungometraggi animati e 4 film, nonché un numero incredibile di videogiochi!

