I Guardiani della Galassia terranno compagnia ai telespettatori di Italia 1 per due settimane.

La rete del gruppo Mediaset manderà in onda i due cinecomics Marvel di James Gunn (The Suicide Squad) rispettivamente Domenica 3 Gennaio e Domenica 10 Gennaio 2021 alle ore 21:20.

Di seguito il promo pubblicato da Italia 1 su Facebook:

Il primo film sui Guardiani della Galassia è uscito nei cinema nel 2014 per la regia di James Gunn, che ha anche scritto la sceneggiatura del film insieme a Nicole Perlman.

Il cast principale include Chris Pratt (Peter Quill), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax il Distruttore) e le voci di Bradley Cooper (Rocket Raccoon) e Vin Diesel (Groot).

L’audace esploratore Peter Quill è inseguito dai cacciatori di taglie per aver rubato una misteriosa sfera ambita da Ronan, un essere malvagio la cui sfrenata ambizione minaccia l’intero universo. Per sfuggire all’ostinato Ronan, Quill è costretto a una scomoda alleanza con quattro improbabili personaggi: Rocket, un procione armato, Groot, un umanoide dalle sembianze di un albero, la letale ed enigmatica Gamora e il vendicativo Drax il Distruttore. Ma quando Quill scopre il vero potere della sfera e la minaccia che costituisce per il cosmo, farà di tutto per guidare questa squadra improvvisata in un’ultima, disperata battaglia per salvare il destino della galassia.