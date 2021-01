Alice in Borderland Retry, come vi abbiamo riportato, è la nuova serie di Haro Aso che rivisita la sua precedente Alice in Borderland (Imawa no Kuni no Alice) da cui Netflix ha tratto la recente serie live action.

Lo spin-off si concluderà con il secondo volume, come reso noto dalla casa editrice Shogakukan, che sarà disponibile nelle librerie del Giappone il 18 Febbraio 2021.

A proposito di Alice in Borderland Retry

Alice in Borderland Retry ha debuttato il 14 Ottobre 2020 sulle pagine del numero 46 della rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan con un capitolo di 59 pagine, segnando il ritorno di Haro Aso al tavolo da disegno dopo la decisione di smettere di disegnare.

Il primo volume è uscito l’11 Dicembre 2020.

L’originale Alice in Borderland è stato serializzato prima su Shonen Sunday S dal 2010 al 2015 e poi dal 2015 al 2016 su Weekly Shonen Sunday.

L’opera conta 18 volumetti; i volumi 12, 13 e 14 sono usciti con allegati episodi animati originali in DVD.

Ha dato origine ai manga derivati Alice in Borderland: Chi no Kyokuchi – Daiya no King-hen e Imawa no Michi no Alice.

In Italia la serie principale è stata pubblicata interamente da Flashbook Edizioni.

Alice in Borderland Retry e il live action Netflix

Alice in Borderland Retry ha accompagnato l’uscita della serie live action di Netflix, disponibile dal 10 Dicembre 2020 in tutto il mondo e già rinnovata per una seconda stagione.

Shinsuke Sato (già regista dei live action di Bleach, Gantz e Kingdom – La Guerra dei 500 anni) dirige la serie ed è anche autore delle sceneggiature insieme a Yoshiki Watabe e Yasuko Kuramitsu.

Il cast vede Kento Yamazaki (Kingdom, Le Bizzarre Avventure di JoJo, Bugie d’Aprile) nel ruolo di Ryohei Arisu e Tao Tsuchiya (Kenshin Samurai Vagabondo, Orange) nella parte di Yuzuha Usagi.

Ai protagonisti si aggiungono Nijiro Murakami (Cheshire), Yuki Morinaga (Chota), Keita Machida (Karube), Ayaka Miyoshi (An), Dori Sakurada (Niragi), Aya Asahina (Kuina), Shuntaro Yanagi (Last Boss), Yutaro Watanabe (Tatta), Ayame Misaki (Shibuki), Mizuki Yoshida (Asahi), Tsuyoshi Abe (Kuzuryu), Nobuaki Kaneko (Hatter), Sho Aoyagi (Agni) e Riisa Naka (Mira).

Netflix Italia presenta così la serie:

Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya recitano in questa nuova serie diretta da Shinsuke Sato!

Dopo essere stati improvvisamente catapultati in un mondo misterioso, per sopravvivere i protagonisti devono partecipare ad alcuni giochi.

