Il 2021 è da poche ore tra noi e i franchise manga più noti hanno festeggiato a proprio modo con un’illustrazione o con un momento di spicco dei propri adattamenti anime.

Fra questi segnaliamo Dragon Ball Super, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, The Promised Neverland e Edens Zero.

In merito Dragon Ball Super, l’emittente televisiva NHK ha tenuto uno speciale programma per celebrare la vigilia di capodanno all’interno del quale è stata eseguita live la seconda opening della serie animata eseguita Kiyoshi Hikawa col pezzo “Limit Break X Survivor“.

Ecco a voi di seguito la performance:

Dragon Ball Super OP2 "Limit Break X Survivor" by Kiyoshi Hikawa at NHK Kouhaku New Year Eve Live Event Full video (coz of Twitter video limits): https://t.co/T1OmUrM09a#DragonBallSuper #KiyoshiHikawa #ドラゴンボール超 pic.twitter.com/jA63jXcBKg — SUPER クロニクル (@DBSChronicles) December 31, 2020

E non solo, successivamente sul palco del programma CDTV LIVE tramesso dall’emittente TBS è giunto Daichi Miura che ha eseguito la canzone principale di Dragon Ball Super: Broly, il 20° lungometraggio animato della serie uscito in Giappone nel 2018. Ecco a voi il momento dal vivo:

Anche il franchise anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge, è salito sul palco dell’emittente NHK con la opening della serie animata andata in onda nel 2019.

La opening è eseguita da LiSA col pezzo “Gurenge“. Eccola a voi:

Demon Slayer OP "Gurenge" by LiSA LIVE at NHK Kouhaku event She sang another song of Demon Slayer there. Here's the full video (with some Movie footage): https://t.co/ucgYyibIay#Kimetsunoyaiba #DemonSlayer #鬼滅の刃 pic.twitter.com/9WQCwyhDGr — SUPER クロニクル (@DBSChronicles) December 31, 2020

I successivi sono invece delle illustrazioni speciali da The Promised Neverland, eseguita dalla disegnatrice Posuka Demizu, da Edens Zero a cura di Hiro Mashima e da My Hero Academia dallo studio di animazione (Bones). Ecco a voi il tutto rispettivamente:

E se ancora non lo aveste vista, ecco qui l’illustrazione del nuovo anno realizzata da Eiichiro Oda tutta a tema One Piece.

