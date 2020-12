Wonder Woman 1984 ha debuttato nei cinema e su HBO Max lo scorso fine settimana, e non è difficile vedere al suo interno l’influenza di un altro film di supereroi: il Superman del 1978 di Richard Donner. Patty Jenkins ha anche detto che il Superman di Donner è stato un’ispirazione, sia su Twitter durante un Watch Party per il film che nei commenti a CBR su una scena tratta da Wonder Woman 1984. Ora, Donner sta elogiando apertamente i film di Wonder Woman di Jenkins.

Parlando con Telegraph, Donner ha scherzato sul fatto che Jenkins abbia tratto ispirazione dal suo Superman, dichiarando: “Significa solo che ha buon gusto“.

Jenkins ha recentemente spiegato che è stata una scena di Superman che vola con Lois Lane nel film di Donner che ha influenzato la scena di volo di Diana in Wonder Woman 1984.

“Amo quella scena. È una delle mie scene preferite nella storia del cinema, e quindi l’ho adorato“, ha detto Patty Jenkins sul Superman di Donner.

Nella sua conversazione con Telegraph, Donner ha detto anche di essere un fan di Wonder Woman di Jenkins, sottolineando che il film aveva “lo stesso feeling emotivo” del suo film, prima di notare che le interpretazioni più oscure e grintose dei supereroi non sono cose che lui trova particolarmente divertenti.

“Ci sono così tante persone che rendono i supereroi così cinici da essere deprimente“, ha detto Donner. “Quando sono oscuri, cupi e arrabbiati con se stessi e con il mondo, non lo trovo divertente. Penso che ci sia abbastanza realtà per questo. Abbiamo appena superato quattro anni [sotto il presidente Donald Trump]. Io penso che desideriamo ardentemente il contrario“.

Interpretato da Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal e Chris Pine, Wonder Woman 1984 è ora nelle sale e in streaming su HBO Max.

