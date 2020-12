Crunchyroll ha pubblicato un video che ci offre una carrellata su gli anime film in arrivo nel 2021 nei cinema del Giappone.

Vediamo insieme cosa ci riserva il grande schermo nell’anno che verrà.

Gli anime film in arrivo nel 2021

Seitokai Yakuidomo The Movie 2

Di Hiromichi Kanazawa e GoHands

1 Gennaio 2021

Tratto dal manga originale di Tozen Ujiie.

Gintama the Final

di Youichi Fujita e Bandai Namco Arts

8 Gennaio 2021

Il film che conclude la trasposizione animata del manga di Hideachi Sorachi

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Parte 1 di 2

di Chiaki Kon, Toei Animation e Studio Deen

8 Gennaio 2021

Trasposizione della saga Dead Moon Circus del manga di Naoko Takeuchi.

Evangelion 3.0+1.0 Thrice upon a Time

di Hideaki Anno e khara

23 Gennaio 2021

L’attesissima conclusione della serie cinematografica.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Parte 2 di 2

di Chiaki Kon, Toei Animation e Studio Deen

11 Febbraio 2021

Healin’ Good Pretty Cure: GoGo! Big Transformation! The Town of Dreams

20 Marzo 2021

Crossover tra la serie Healin’ Good Pretty Cure e Yes! PreCure 5 GoGo!.

Detective Conan The Scarlet Bullet

di Tomoka Nagaoka e TMS Entertainment

16 Aprile 2021

24° film d’animazione basato sul manga originale di Gosho Aoyama.

Farewell My Dear Cramer

Di Seiki Takuno e Lidenfilms

1 Aprile 2021

Film animato tratto dal manga di Naoshi Arakawa (Bugie d’Aprile), racconta le vicende di Nozomi Onda, 14enne che sogna di giocare a calcio.

Mobile Suit Gundam Hathaway’s Flash

di Shuko Murase e Sunrise

7 Maggio 2021

Adattamento dei romanzi di Yoshiyuki Tomino ambientati dopo il film Il Contrattacco di Char.

Pompo the Cinéphile

di Takayuki Hirao e Clap

4 Giugno 2021

Basato sul manga di Shougo Sugitani

Ryouma! La Rinascita del Principe del Tennis

3 Settembre 2021

Il primo film della serie completamente realizzato in computer grafica 3D, ambientato tra il manga originale e Il Nuovo Prinicipe del Tennis.

Gli anime film in arrivo nel 2021 – data da stabilirsi

Aria the Crepuscolo

di Junichi Sato e J.C. Staff

È previsto per la Primavera 2021

Eureka Seven Hi-Evolution 3

di Tomoki Kiyoda e Bones

Terzo e ultimo film della trilogia.

Misaki no Maiyoga

di Shinya Kawatsura e David Production

Dal romanzo di Kashiwaba.

Pokémon – I Segreti della Giungla

di Tetsuo Yajima e OLM

23° film della serie noto in Giappone come Coco.

Revue Starlight

Shika no Ou – The Deer King

di Masashi Ando e Production I.G

Tratto dalla serie di romanzi fantasy di Nahoko Uehashi.

Sword Art Online The Movie – The Aria of the Night without Stars

di Yasuyuki Kai e A-1 Pictures

Adattamento della serie Sword Art Online Progressive.



