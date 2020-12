Non Non Biyori, il rilassante e divertente manga slice of life di atto, sta per concludersi.

Come annunciato dal profilo Twitter ufficiale della rivista Comic Alive di Media Factory (gruppo Kadokawa), la serie si concluderà il 27 Febbraio 2021 sul numero 4 del mensile.

Il volume 16 sarà l’ultimo.

Non Non Biyori, il manga

atto ha iniziato la serializzazione del manga il 26 Settembre 2009 sulle pagine del numero 11 della rivista di seinen manga Comic Alive di Media Factory; i capitoli della serie sono stati finora raccolti in 15 volumi, l’ultimo dei quali uscito lo scorso 23 Maggio nelle librerie del Giappone.

In Italia è inedito.

Non Non Biyori, gli anime

Il manga ha goduto di varie trasposizioni animate.

La prima serie animata è stata prodotta da TV Tokyo, Lantis, Media Factory, Kadokawa Shoten, AT-X, Sony Music Communications e animata da Silver Link. (Cocoro Connect, L’Epopea del Cavaliere Ripetente): si compone di 12 episodi trasmessi tra Ottobre e Dicembre 2012.

La seconda, Non Non Biyori Repeat, è composta dallo stesso numero di episodi della prima ed è stata trasmessa da Luglio a Settembre 2015.

Il film animato Vacation ha debuttato il 25 Agosto 2018 nei cinema del Giappone.

Sono stati prodotti anche due OVA, il primo nel 2014 e il secondo nel 2016.

La terza stagione, Nonstop, inizierà a essere trasmessa in Giappone il 10 Gennaio 2021.

Crunchyroll Italia ha in catalogo le prime due serie animate e descrive così la trama:

L’edicola più vicina vende Jump ogni mercoledì, il negozio dove noleggiare video è dieci fermate più giù. I vegetali sono esclusi dai saldi, e nessuno ha mai visto una serratura sulla porta di casa. È questa la vita di campagna che fanno, ma le cinque ragazze della scuola filiale Ashigaoka se la godono! Divertiti con la vita rilassata e spensierata di queste cinque ragazze!

