Crimson Spell, il boy’s love fantasy di Ayano Yamane, è entrato nella fase conclusiva lo scorso Giugno come vi abbiamo riportato.

Attraverso Twitter l’autrice ha ora comunicato che la serie si concluderà il 22 Gennaio 2021 sul numero 2 della rivista Chara Selection edita da Tokuma Shoten, specificando che per varie circostanze il capitolo finale è slittato al nuovo anno.

Nel 2021, inoltre, saranno pubblicati i volumi 7 e 8 dell’opera.

Crimson Spell è in corso di pubblicazione dal 2004 e il volume 6 è uscito in Giappone nel 2018.

In Italia i primi 5 volumi sono usciti per Kappalab:

Il fantasy più popolare della scena boy’s love!

Un orrendo sortilegio trasforma ogni notte il principe Baldrigr in un mostro demoniaco. Per cercare di rompere la maledizione della spada scarlatta, che si tramanda da generazioni nella famiglia reale, il ragazzo parte assieme all’affascinante mago Harvir per un lungo viaggio alla ricerca di indizi. Ciò che Baldrigr ancora non sa, è che al calare delle tenebre il compagno d’avventura approfitta di lui: durante la trasformazione, infatti, il principe non è cosciente delle proprie azioni…

Il più celebre manga yaoi fantasy del mondo, dalla più apprezzata autrice del genere!