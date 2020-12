Somali e lo Spirito della Foresta (Somali to Mori no Kamisama) non proseguirà oltre il capitolo 38 pubblicato nell’Ottobre 2019.

Lo comunica la compagnia North Stars Pictures attraverso un messaggio diffuso attraverso la rivista digitale Web Comic Zenyon edita da Tokuma Shoten, che spiega come la serie sia da considerarsi conclusa per via delle aggravatesi condizioni di salute dell’autore Yako Gureishi.

Somali e lo Spirito della Foresta, a proposito del manga

Yako Gureishi ha lanciato Somali e lo Spirito della Foresta su Web Comic Zenyon il 26 Aprile 2015; la serie si compone di sei volumi, l’ultimo dei quali uscito il 20 Aprile 2019.

In Italia esce per Planet Manga, il volume 6 è previsto per Gennaio 2021:

Somali è una ragazzina rimasta sola al mondo. Il golem è un guardiano della foresta. Insieme intraprendono un cammino che li porterà lontano, avvicinandoli sempre di più. Esseri fatati, misteri, spiriti e demoni in un viaggio che vi incanterà.

Somali e lo Spirito della Foresta, la serie anime

Somali e lo Spirito della Foresta ha dato origine a una serie animata in 12 episodi, trasmessa in Giappone tra Gennaio e Marzo 2020 e diffusa in simulcast su Crunchyroll anche in Italia.

È diretta da Kenji Yasuda (Macross Delta) presso lo studio Satelight (Symphogear) su sceneggiature coordinate da Mariko Mochizuki (Aquarion Evol); il character design è di Ikuko Itou (Princess Tutu), mentra la colonna sonora è composta da Ryo Yoshimata (Come dopo la Pioggia).

Crunchyroll descrive così la serie animata:

Il mondo è dominato da svariate specie disumane che hanno perseguitato gli uomini fino a condurli al limite dell’estinzione. Il Golem che custodisce la foresta incontra, un giorno, una ragazza umana. È il diario di bordo di un viaggio che legherà un’appartenente al morente clan degli umani al Golem guardiano della foresta, come padre e figlia.

