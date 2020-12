Cells at Work – Lavori in Corpo (Hataraku Saibo) di Akane Shimizu si concluderà presto sulle pagine del mensile Shonen Sirius edito da Kodansha.

Il capitolo 29 dell’apprezzata opera uscirà il 26 Dicembre 2020 sul numero 2 della rivista; il capitolo successivo, il 30, sarà l’ultimo e se non ci saranno imprevisti verrà pubblicato a fine Gennaio sul numero 3 del mensile.

Il volume 6 sarà quindi quello finale e, come riportatovi, arriverà il 9 Febbraio 2021 sugli scaffali delle librerie del Giappone.

A proposito di Cells at Work – Lavori in Corpo

Akane Shimizu ha lanciato Cells at Work – Lavori in Corpo il 26 Gennaio 2015 sulle pagine del mensile Shonen Sirius di Kodansha; la pubblicazione della serie è ripresa lo scorso 26 Ottobre 2020.

In Italia è pubblicato da Edizioni Star Comics:

Il corpo umano è una macchina complessa in cui una miriade di componenti deve svolgere il proprio compito in perfetta sincronia. Nel bel mezzo di quest’attività frenetica, un giovane e inesperto globulo rosso alle prese con la sua prima consegna di ossigeno scopre che uno degli incarichi più importanti è la difesa dagli aggressori esterni…il lavoro dei globuli bianchi! Virus e batteri sono sempre dietro l’angolo, ma il nostro corpo può vantare un efficientissimo esercito di difensori pronti a sgominare qualsiasi ospite indesiderato! Con chi se la vedranno questa volta i globuli bianchi e i loro preziosi alleati?

Cells at Work – Lavori in Corpo, nuovi anime in arrivo

La trasposizione animata di Cells at Work – Lavori in Corpo tornerà il 9 Gennaio 2021 con la seconda stagione realizzata da David Production; lo stesso giorno partirà l’anime basato sullo spin-off Black.

In Italia la prima stagione e l’episodio speciale sono distribuiti da Yamato Video in streaming; la serie è ora disponibile anche su Samsung TV Plus.

Acquista il primo volume del manga