Gli anime di Crunchyroll per questo Inverno sono stati presentati dalla piattaforma per lo streaming come se ci trovassimo davanti a una rivista/catalogo di una videoteca degli Anni 90.

Tra le novità troviamo le nuove stagioni di Dr. Stone, Re:Zero e Vita da Slime (That Time I Got Reincarnated as a Slime), oltre al film di Given e alla serie anime di So I’m A Spider, So What?.

Gli anime di Crunchyroll per questo Inverno – Da non perdere

SO I’M A SPIDER, SO WHAT?

Studio: Millepensee, Exsa

Airtime: Da annunciare

Una ragazza delle superiori si reincarna in un ragno! Ma non sottovalutatela: ha diversi assi nella manica…nella zampa. Nelle zampe. Insomma: ne ha tanti!

THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME SEASON 2

Studio: 8 Bit

Airtime: 12 gennaio (lancio in Giappone)

Limur torna per proteggere i suoi amici e la Federazione Jura Tempest nella seconda stagione di That Time I Got Reincarnated as a Slime!

DR. STONE SEASON 2

Studio: TMS Entertainment

Airtime: Da annunciare

Senku e il Regno della Scienza si preparano ad affrontare il Regno della Forza nelle STONE WARS!

GIVEN THE MOVIE

Studio: Lerche

Airtime: Da annunciare

I membri dei Given devono affrontare i sentimenti di oggi e di ieri, in questa prosecuzione della serie anime.

JUJUTSU KAISEN

Studio: MAPPA

Airtime: Venerdì alle 19:45

Non perderti la continuazione di questo capolavoro di Shonen Jump, JUJUTSU KAISEN, in esclusiva su Crunchyroll!

RE:ZERO -STARTING LIFE IN ANOTHER WORLD- SEASON 2

Studio: WHITE FOX

Airtime: Da annunciare

Il grande ritorno di Re:ZERO: riuscirà Subaru a scoprire il mistero del Ritorno dalla Morte e della Nebbia dell’Oblio?

Gli anime di Crunchyroll per questo Inverno – Ultimi Arrivi

DR. RAMUNE -MYSTERIOUS DISEASE SPECIALIST-

Studio: Platinum Vision

Airtime: Da annunciare

Il Dr. Ramune ti aspetta per un controllo! Lo specialista che cura le malattie mistiche del cuore è pronto a riceverti! EX-ARM

Studio: Visual Flight

Airtime: Da annunciare I membri dei Given devono affrontare i sentimenti di oggi e di ieri, in questa prosecuzione della serie anime. TRUE COOKING MASTER BOY

Studio: NAS

Airtime: Da annunciare Le avventure di Mao nella Cina del XIX secolo continuano, mentre si avvicina sempre di più la minaccia costituita dalla malavita culinaria… Gli anime di Crunchyroll per questo Inverno – Grandi Classici ANIME KAPIBARASAN

Studio: Shinei Animation, Lesprit

Airtime: Giovedì alle 01:30 BLACK CLOVER

Studio: Studio Pierrot

Airtime: Martedì alle 12:25 BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS

Studio: Studio Pierrot

Airtime: Domenica alle 10:00 DIGIMON ADVENTURE:

Studio: Toei Animation

Airtime: Domenica alle 03:30 DRAGON QUEST: THE ADVENTURE OF DAI

Studio: Toei Animation

Airtime: Venerdì alle 15:00 MR. OSOMATSU 3RD SEASON

Studio: Studio Pierrot

Airtime: Lunedì alle 20:00 OH, SUDDENLY EGYPTIAN GOD

Studio: Typhoon Graphics

Airtime: Lunedì alle 05:00 ONE PIECE

Studio: Toei Animation

Airtime: Domenica alle 03:00 ONYX EQUINOX

Studio: Crunchyroll Studios

Airtime: Sabato alle 22:00 SHADOWVERSE

Studio: Zexcs

Airtime: Martedì alle 12:00 WITH A DOG AND A CAT, EVERY DAY IS FUN

Studio: Team Till Dawn

Airtime: Venerdì alle 20:00 YASHAHIME: PRINCESS HALF-DEMON

Studio: Sunrise

Airtime: Sabato alle 11:00

