Il sito ufficiale dell’anime televisivo di How NOT to Summon a Demon Lord Omega, tratto dalla serie di light novel di Yukiya Murasaki, dopo averci stuzzicato con il teaser, ha finalmente pubblicato il primo trailer della seconda stagione dell’anime.

Trovate il trailer, pubblicato da Crunchyroll, in testa all’articolo!

How NOT to Summon a Demon Lord Omega: nuovi membri per il cast

Il cast della seconda stagione di How NOT to Summon a Demon Lord Omega si arricchisce di nuovi membri.

Miku Itō interpreta Lumachina Weselia;

Aoi Koga entra nel ruolo di Rose;

Fumiko Uchimura si aggiunge al cast nei panni di Corno;

Chinatsu Akasaki darà la voce a Fanis Laminitus.

Direttore della seconda stagione di How NOT to Summon a Demon Lord Omega è Satoshi Kuwabara (Dagashi Kashi 2, Black Jack). Kazuyuki Fudeyasu che già aveva lavorato per la prima stagione, ritorna per gestire la composizione della serie. Ritorna anche Shizue Kaneko nella creazione dei personaggi.

La stagione debutterà ad aprile 2021 sui canali TBS e BS-TBS.

How NOT to Summon a Demon Lord Omega: la prima stagione

La prima stagione dell’anime è stata presentata in anteprima in Giappone nel luglio 2018. Crunchyroll ha trasmesso l’anime in tutto il mondo, al di fuori dell’Asia, mentre Funimation ha trasmesso l’anime in streaming negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda.

How NOT to Summon a Demon Lord Omega è una storia di genere isekai che racconta le avventure di un ragazzo diventato un Signore dei Demoni potente e terrorizzante in un altro mondo!

Nella MMORPG Cross Reverie, Takuma Sakamoto è così potente che viene lodato come il “Signore dei Demoni” da altri giocatori. Un giorno, viene convocato in un altro mondo, ma con la stessa apparizione che ha avuto nel gioco! Lì, incontra due ragazze che si proclamano entrambe come la sua Evocatrice. Avevano eseguito un rituale di schiavitù per trasformarlo nella loro Evocazione… ma è allora che si è attivata l’abilità passiva di Takuma “Magic Reflection”! Invece, erano le ragazze che si erano schiavizzate! Anche se Takuma potrebbe essere stato lo Stregone più forte che ci fosse, non aveva idea di come parlare con altre persone. È allora che fa la sua scelta: agire in base alla sua persona dal gioco!

