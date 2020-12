Land of the Lustrous (Houseki no Kuni) si fermerà dopo il capitolo 95 in uscita il 25 Dicembre 2020 sulle pagine del numero 2 della rivista Monthly Afternoon di Kodansha.

Al momento non è stata comunicata la data della ripresa del manga di Haruko Ichikawa.

A proposito di Land of the Lustrous

Haruko Ichikawa ha lanciato Land of the Lustrous il 25 Ottobre 2012 sulle pagine di Monthly Afternoon; la serie si compone al momento di 11 volumi, l’ultimo dei quali uscito il 20 Luglio 2020 in Giappone.

In Italia esce per J-POP (4 volumi finora):

In un lontano futuro, il mondo è popolato da gemme: pietre preziose dalle fattezze umane, forti ma delicate, eternamente in guerra contro i Seleniti, gli abitanti della Luna, che vogliono usarne i corpi per fabbricare armi e gioielli. Una battaglia in cui non c’è posto per Phos, troppo fragile per combattere e troppo orgoglioso per rimanere in seconda linea, alla costante ricerca di un ruolo per brillare e della risposta al mistero della propria esistenza.

Il manga ha dato origine a una serie animata in 12 episodi, che, realizzata dallo studio Orange (Beastars), è andata in onda da Ottobre a Dicembre 2017.

Nel nostro Paese è disponibile in streaming gratuito su VVVVID:

Esiste un lembo di terra circondato dal mare, dove prosperano creature brillanti e coraggiose. Queste sono le Gemme, esseri dotati di fattezze e comportamenti umani. La loro fragilità è testata dalle continue incursioni dei Seleniti, il popolo della Luna. Essi bramano i preziosi corpi delle Gemme, attaccandoli frequentemente. Tuttavia, c’è una gemma che brilla meno delle altre: Phos. Svogliato, allegro, ingenuo e con un istinto naturale per cacciarsi nei guai, Phos si troverà improvvisamente protagonista in questa grande guerra.

Inizia a collezionare il manga