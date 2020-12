La serie manga We Never Learn (Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai) di Taishi Tsutsui si è conclusa con il capitolo 187 pubblicato Domenica 20 Dicembre 2020 sulla app Manga Plus di Shueisha e sul nuovo numero di Weekly Shonen Jump.

In attesa dell’edizione Italiana in volume, possiamo leggere il finale dell’opera in Inglese su Manga Plus.

A proposito di We Never Learn

Taishi Tsutsui ha pubblicato i capitoli di We Never Learn sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 6 Febbraio 2017; il volume 19 della serie è stato pubblicato lo scorso 2 Ottobre in Giappone, il 20 è previsto per il 4 Gennaio 2021 e il 21, quello finale, uscirà il 4 Marzo.

La commedia romantica ha ispirato due romanzi, due serie animate per la tv da 13 episodi ciascuna nel 2019 e due OVA allegati alle edizioni speciali dei volumi 14 e 16 — usciti rispettivamente il 1 Novembre 2019 e il 3 Aprile 2020.

Yoshiaki Iwasaki (Love Hina) ha diretto l’anime presso gli studi Studio Silver e Arvo Animation su sceneggiature supervisionate da Go Zappa (A Bridge to the Starry Skies, Beatless, Myself; Yourself).

Masakatsu Sasaki (Saki, Seiyu’s Life!, A-Channel) ha curato il character design, Satoshi Motoyama (WorldEnd, Oreimo) ha diretto il suono presso Magic Capsule e Masato Nakayama (You and Me., My Little Monster) ha composto la colonna sonora.

We Never Learn in Italia

Nel nostro Paese We Never Learn esce per Planet Manga (sette volumi al momento):

COSA NON SI FAREBBE PER UNA BORSA DI STUDIO? Nariyuki è uno squattrinato secchione che per pagarsi l’università accetta di diventare il tutor di Rizu e Fumino… bravissime in certe materie, un totale disastro in altre. Riuscirà a migliorare i voti delle due (particolarissime!) studentesse? Ideale se ti è piaciuto Quintessential Quintuplets!

