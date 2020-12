Il 2739° numero della rivista Manga Goraku di Nihonbungeisha ha rivelato che Paru Itagaki, autrice di Beastars (qui la nostra recensione della prima stagione della serie animata), lancerà una nuova miniserie manga intitolata Bota Bota nel prossimo numero della rivista. Il primo capitolo del manga sarà lungo 34 pagine e avrà una pagina di apertura a colori. Il manga apparirà anche sulla copertina della rivista. Itagaki ha anche pubblicato lo scorso venerdì su Twitter due immagini di anteprima tratte dal suo nuovo manga:

Paru Itagaki ha lanciato il suo manga Beastars nel Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten nel settembre 2016. Questa sua prima opera è terminata l’8 ottobre e Akita Shoten ha pubblicato il 21° volume del manga lo stesso giorno.

Il primo anime televisivo basato sul manga scritto e illustrato dalla misteriosa Paru Itagaki, di cui non sono disponibili fotografie che ne mostrino il volto privo di maschera, ha debuttato su Netflix in Giappone, su Fuji TV e su TV Nishinippon nell’ottobre 2019. La stagione ha esordito su Netflix al di fuori del Giappone il 13 marzo. La seconda stagione dell’anime sarà presentata in anteprima nel Gennaio 2021 e di nuovo andrà in onda in Giappone sul blocco di programmazione [+ Ultra] di Fuji TV.

Paru Itagaki ha pubblicato il manga Beast Complex su Weekly Shōnen Champion nel 2016. Akita Shoten ha pubblicato un volume per il manga. Weekly Shōnen Champion ha rivelato l’8 ottobre che Itagaki inizierà una nuova miniserie manga per Beast Complex sulla rivista nel gennaio 2021.

Qui di seguito, ecco la sinossi di Beastars come compare su AnimeClick:

“In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono gli uni con gli altri. Per gli studenti della scuola di Cherryton la vita scolastica è piena di speranze ed amori come, tuttavia, di disagio e timore. Il protagonista, il lupo Legosi, è un membro del club di teatro. Nonostante l’aspetto minaccioso, il giovane ha in realtà una rara gentilezza; per tutta la sua vita è però stato temuto ed odiato dagli altri animali a causa dei pregiudizi, a tal punto da esserci ormai abituato. In seguito all’omicidio di uno studente, però, gli erbivori iniziano ad allontanarsi sempre di più dai loro compagni carnivori e questo porterà ad un lento cambiamento nella vita scolastica di Legosi, che inizierà a cercare il suo posto nel mondo“.

