In occasione del Jump Festa ’21 è stato svelato che Platinum End, l’attuale manga scritto da Tsugumi Ohba e disegnato da Takeshi Obata, riceverà un adattamento animato realizzato da Studio Signal MD e che comincerà nel corso dell’Autunno del 2021.

Gli autori sono conosciuti per aver scritto e disegnato Death Note e Bakuman.

Platinum End è in corso di serializzazione su Jump SQ nel novembre del 2015. Il 4 settembre 2020 In Giappone l’opera ha da poco dato il benvenuto al numero 13 dell’edizione tankobon.

L’annuncio è arrivato assieme ad una key visual e ad un primo teaser. Il teaser è in testa all’articolo, mentre in calce la key visual.

Hideya Takahashi (Strike Witches: Road to Berlin, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo) dirige l’anime presso Signal MD, Koji Odate (No Game, No Life) è il character designer e Shinichi Inotsume (PERSONA 5 the Animation, Hayate the Combat Butler, Gangasta.) si occupa di comporre la serie. KUSANAGI è responsible dell’immagine, Masanori Ikeda dirige la CGI e Takatoshi Hamano è a capo del reparto musicale presso Magic Capsule.

Il manga è edito in Italia da Planet Manga (Panini Comics) con 12 volumi disponibili per l’acquisto.

Sinossi

Mirai, rimasto orfano, vive miseramente subendo le angherie dei parenti che l’hanno adottato. In preda alla disperazione, il giorno del diploma di scuola media il ragazzo decide di suicidarsi. Un attimo prima della sua morte si imbatte nell’angelo Nasse, che intende ridargli la voglia di vivere.

Tsugumi Ohba e Takeshi Obata sono tornati assieme per il progetto di Platinum End ancora in corsa di serializzazione.

Gli autori sono ampiamente conosciuti in tutto il mondo per le due opere di Death Note e Bakuman.

Death Note narra la storia di un ragazzo di nome Light Yagami il quale casualmente trova un quaderno che consente di assassinare la gente cui nome viene scritto sopra. Light ne prende il potere e a lungo andare diventa una lotta tra la sua giustizia e quella della polizia esercitata dal rivale L. Light diverrà sempre più assuefatto da questo potere mortale tanto che si propone di essere il Dio di un nuovo mondo, ma il suo stesso totalitarismo gli si rivolgerà contro. Bakuman., invece, è una storia meno sanguinaria che racconta il sogno di due ragazzi, Mashiro Moritaka e Takagi Akito, di divenire mangaka su Weekly Shonen Jump. Il manga si propone non solo di raccontare la scalata verso il successo dei ragazzi, ma anche di narrare il complesso processo di creazione di un manga e come funziona il sistema della casa editrice Shueisha. Anche Death Note e Bakuman. sono editi in Italia da Planet Manga.

