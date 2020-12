Eureka Seven Hi Evolution 3, l’ultimo atto della trilogia basata sulla celebre serie fantascientifica dello studio Bones attualmente in onda su SuperSix, uscirà nei cinema del Giappone nel 2021 dopo essere slittato rispetto all’uscita prevista per il 2019.

Dopo mesi di silenzio, ecco che una buona notizia per i fan delle vicende di Eureka e Renton arrivano dal profilo twitter ufficiale del regista della trilogia — Tomoki Kyoda: le sessioni di doppiaggio dell’ultimo film sono state completate.

Non ci resta che attendere l’annuncio della nuova data di uscita.

Eureka Seven Hi Evolution, aspettando il terzo film

Eureka Seven Hi Evolution è il progetto lanciato per festeggiare il 12° anniversario dell’apprezzata serie tv del 2005, realizzato dallo stesso staff: il regista Tomoki Kyoda, lo sceneggiatore Dai Sato, il character designer Kenichi Yoshida, il mecha designer Shoji Kawamori, il conceptual designer Kazutaka Miyatake e i designer Shingo Takeba, Yutaka Izubuchi e Shigeto Koyama.

A questi si aggiungono il designer Masatsugu Saito, il direttore dell’animazione dei personaggi Shigeru Fujita, gli animatori Kenta Yokoya, Nobuaki Nagano & Shiori Kudo, l’assistente alla direzione dei fondali Yushi Honjo e l’addetta al montaggio Kumiko Sakamoto.

I primi due film sono usciti nel 2017 e nel 2018.

Eureka Seven Hi Evolution in Italia

In Italia i due film sono disponibili in streaming su VVVVID:

Eureka Seven Hi Evolution

La Summer of Love è un evento raccontato nella serie di Eureka Seven e mai visto prima. Questo è il punto di partenza della trilogia cinematografica dedicata al 12esimo compleanno dell’anime.

Eureka Seven Hi Evolution 2 – Anemone

Sette anni fa, il padre di Anemone è caduto in battaglia. Rimasta sola nella grande Tokyo, la bambina aveva per compagnia ben poco: il peluche Gulliver e Dominikids, un’intelligenza artificiale. Ora Anemone è parte di un progetto segreto chiamato “Acid”, nato apposta per affrontare la calamità “Eureka Seven” – un evento che ha spazzato via dalla Terra 2,6 miliardi di persone. Durante la battaglia contro uno strano mecha, la ragazza dai capelli rosa riesce a scorgere l’altro pilota. È una ragazzina come lei dai capelli verde-acqua. Una ragazzina che sta cercando Renton.

Acquista la serie tv in DVD