Tokyo Revengers, il primo trailer dell’anime

Il manga Tokyo Revengers di Ken Wakui godrà di una trasposizione anime che debutterà ad Aprile 2021, come rende noto il primo trailer appena diffuso che possiamo guardare in apertura.

Koichi Hatsumi (Berserk: L’Epoca d’Oro I – L’Uovo del Re, Blue Exorcist: Kyoto Saga, Deadman Wonderland, Gangsta.) dirige la serie presso Liden Films (La Leggenda di Arslan) su sceneggiature composte da Yasuyuki Muto (Basilisk, Deadman Wonderland, Sengoku Basara – Samurai Kings).

Kenichi Ohnuki (Golden Kamui, Gundam Build Fighters) e Keiko Ota (Ace Attorney) curano il character design.

Satoki Iida (Assassination Classroom) è il direttore del suono, mentre Hiroaki Tsutsumi (Children of the Whales, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight) compone la colonna sonora.

Ken Wakui serializza Tokyo Revengers all’interno della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 1 Marzo 2017; la serie è stata finora raccolta in 19 volumi, il volume 20 sarà in vendita dal 17 Dicembre.

Nel 2020 l’opera ha vinto il Premio Manga Kodansha come miglior shonen.

Oltre all’anime è in lavorazione anche un film live action diretto da Tsutomu Hanabusa (Kakegurui) e prodotto da Warner Bros. Japan.

In Italia Tokyo Revengers verrà pubblicato da J-POP nei prossimi mesi:

Arriva la serie che sta per diventare una anime!

Lo sfortunato Takemichi Hanagaki vive in un piccolo e fatiscente appartamento e al lavoro è vessato dal proprio capo. Ad avvilirlo ancora di più la notizia della morte di Hinata Tachibana, compagna di classe delle medie e l’unica ragazza che abbia mai avuto, uccisa da una brutale gang conosciuta come Tokyo Manji Gang.

Nel momento di maggiore sconforto, Takemichi si ritrova improvvisamente catapultato indietro nel tempo ai tempi della scuola dove conosce Hinata e capisce che gli è stata offerta un’opportunità per salvarla: dovrà diventare una versione migliore di sé stesso, ma fin dove sarà disposto a spingersi?