Di tutte le serie d’azione degli anni ’90, uno dei più importanti franchise che è ancora un grande successo tra i fan è Yu Yu Hakusho. Ma mentre altre serie dello stesso periodo hanno sperimentato revival di qualche tipo, i fan hanno iniziato a chiedersi se anche Yu degli Spettri, come era conosciuto negli anni ’90. Secondo un nuovo annuncio di Netflix Japan, un revival di Yu Yu Hakusho arriverà presto nel formato di una nuovissima versione live-action del franchise.

Sfortunatamente, l’annuncio afferma solo che un live-action sul franchise di Yoshihiro Togashi è in lavorazione e al momento non ci sono molti altri dettagli sul nuovo progetto, al di fuori del fatto che verrà distribuito in tutto il mondo nello stesso momento e che alla serie parteciperanno anche Kazutaka Sakamoto (Aggretsuko, Devilman Crybaby) come produttore esecutivo e Teru Morii come produttore.

ROBOT sta lavorando insieme a Netflix Japan alla pianificazione e alla produzione della nuova serie live-action di Yu Yu Hakusho, che sarà Netflix Original. Sakamoto ha notato come stanno lavorando con una squadra in Giappone e all’estero per questa nuova serie, ma i fan probabilmente la terranno d’occhio in quanto questo franchise è uno dei più amati usciti dalla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Anche l’anime di Yu Yu Hakusho ha avuto un breve ritorno per il suo 25° anniversario con una serie di brevi speciali OVA che adattano momenti dal manga di Togashi che non sono mai stai inseriti nell’anime originale, ma questi speciali OVA devono ancora essere pubblicati ufficialmente al di fuori del Giappone.

