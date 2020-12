La situazione socio-sanitaria non è delle migliori i tutta Europa e l’uscita di Wonder Woman 1984 slitta ancora una volta.

Infatti come trapelato da alcuni comunicati stampa internazionali, non corroborati inizialmente da Warner Bros. Italia che avevamo interpellato direttamente, l’uscita di Wonder Woman 1984 è slittata nel nostro paese al 28 gennaio 2021.

Questo porta l’uscita del film a circa un mese dall’uscita americana con tutte le difficoltà del caso fra spoiler, recensioni provenienti dalla stampa estera influenzando inevitabilmente l’affluenza al cinema degli spettatori.

Ammesso e non concesso che effettivamente il 28 gennaio 2021 potremo finalmente tornare al cinema viste le voci sempre più insistenti di lockdown e terze ondate. La consolazione, magrissima, viene dal Regno Unito dove Wonder Woman 1984 avrebbe dovuto debuttare domani e dove invece è rimandato a causa del lockdown entrato in vigore oggi che ha chiuso i cinema.

