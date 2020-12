act-age: la disegnatrice torna su Shonen Jump con un nuovo manga

Il numero 2 del 2021 di Weekly Shonen Jump svela che la disegnatrice dell’ormai concluso act-age (edito in Italia per J-POP), Shiro Usazaki, ritornerà sulla rivista per ragazzi giapponese nel numero doppio 3 e 4 del previsto per l’uscita il 21 dicembre 2020.

La disegnatrice di act-age ritorna su Shonen Jump

L’autrice ricoprirà sempre il ruolo di disegnatrice, mentre alla scrittura c’è Osamu Ishikawa. Il capitolo manga autoconclusivo (one-shot) sarà composto da un totale di 47 pagine tra cui una colori e si intitola Engan no Cyclops (Ciclope dagli occhi di fuoco).

In calce all’articolo possiamo guardare il character design a colori del protagonista del nuovo one-shot. Il taglio grafico è chiaramente dell’autrice e rievoca molto quanto visto nella precedente serializzazione.

La talentuosa disegnatrice è purtroppo conosciuta per act-age, promettente manga edito su Weekly Shonen Jump interrotto e cancellato in tronco per le accuse di molestie su minori attribuite allo scrittore dell’opera – Tatsuya Matsuki. Qui possiamo apprendere le ultime in merito e qui i dettagli sulla vicenda.

Che questo nuovo one-shot sarà il progetto della rinascita per la disegnatrice Shiro Usazaki? Lo si spera poichè la cancellazione del manga e l’arresto del collega sono stati sicuramente due colpi difficili da digerire per l’autrice ed ora più che mai le serve una nuova via di rinascita.

Una sinossi di act-age

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, la rivista di The Promised Neverland, arriva il manga successo sul cinema! Kei Yonagi è un’aspirante attrice, povera in canna e con un fratellino e una sorellina a cui badare.

La fortuna gira dalla sua parte quando il regista Kuroyama viene catturato dal suo metodo d’interpretazione, ricco di empatia, immedesimazione e… potenzialmente distruttivo. Con il suo aiuto, riuscirà Kei a diventare una stella del cinema? Solo con la prima tiratura, l’esclusiva sovraccoperta in acetato e il segnalibro “pellicola cinematografica”!

